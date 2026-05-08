１６歳以上の自転車利用者の交通違反に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度が導入された４月１日から同３０日までの間、島根県警が計１２件の青切符を交付したことがわかった。

いずれもスマートフォンを使用しながら運転する「ながらスマホ」（反則金１万２０００円）で、県警は５月の「自転車マナーアップ運動」（３１日まで）に合わせて制度の周知を図る。

県警は、青切符を交付した人の年代や性別、違反を行った場所などは明らかにしていない。

青切符制度では、▽ながらスマホ▽遮断踏切への立ち入り（反則金７０００円）▽ブレーキなしなどの制動装置不良（同５０００円）――など重大事故の原因となりうる違反については、即座に青切符が交付される可能性が高い。

県警によると、青切符の交付までには至らない違反に対して注意を促す「指導警告票（イエローカード）」の交付は２１６件で、内訳は▽並走８６件▽一時不停止４８件▽右側通行４１件――と続いた。

一方、全国で青切符制度を悪用した詐欺被害が相次いでおり、県警交通指導課の石原久紀次長は「警察官が違反者から直接反則金を受け取ることは絶対にない」と注意を呼び掛けた。