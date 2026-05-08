完全体で再始動した世界的グループ「ＢＴＳ」がメキシコ大統領のＳＮＳに登場した。

ＢＴＳは日本時間７日にメキシコメキシコ大統領官邸を訪問。クラウディア・シェインバウム大統領の歓迎を受けた。大統領とともにバルコニーにも登場し、官邸前に集まった約５万人から大歓声を浴びた。

大統領は日本時間８日、自身の公式インスタグラムを更新。官邸内でＢＴＳメンバーらと自撮りしたショットを添え「官邸を訪問した際、ＢＴＳのメンバーたちは、メキシコには特別なエネルギーがあると言っており、来年また戻ってくるつもりだと言っていました」と伝えた。

またバルコニーでのショットや官邸前に集まったファンの写真も別に投稿している。

ネット上では「ＢＴＳを歓迎してくれてありがとう」「うらやましすぎる」「大統領もメロメロにするＢＴＳ」「新たな歴史になった」などの声が上がっている。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。