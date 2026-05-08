中国人の女がノルウェー北極圏の衛星データを秘密裏に探り出した容疑で、現地当局に逮捕された。

AFP通信は7日（現地時間）、ノルウェー国家公安警察（PST）が北極圏のアンドーヤ島など2カ所の住所地を対象に捜索を行い、「国家機密を狙った重大な情報活動」を試みた容疑で中国人の女を逮捕したと報じた。逮捕された中国籍の女に関する詳細は公開されていない。

PSTは「中国の国家機関が極軌道衛星からデータをダウンロードするための受信基地を構築しようとする試みを隠蔽するために、ノルウェーに登録された会社を利用しているという情報に基づいて捜索作戦が行われた」とし、「（該当データが）外国政府の手に渡った場合、ノルウェーの根本的な利益を損なう恐れがある」と指摘した。

PSTはこの事件に関与した疑いがある他の人物も存在しており、衛星データを受信できる装備も押収したと説明した。

ノルウェーの情報当局は、ノルウェーに対してスパイ活動を繰り広げる可能性がある危険国家として中国とロシアを挙げてきた。PSTが最近公開した脅威評価報告書には、中国とロシアがノルウェーの中核インフラや軍事施設付近の土地買収に関心を表明してきたという内容も盛り込まれた。