MVP男が結果を出した。BEAST X・下石戟（協会）が5月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。オーラスでライバルを僅差でまくりファイナルで初勝利を上げた。

【映像】下石、オーラスでライバルを逆転する「劇的瞬間」

前登板の試合でまさかの−2万点台を記録し敗れた下石が雪辱を果たした。当試合は起家から下石、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並びでスタート。東1局では下石が早々に大物手をテンパイ、萩原もヤミテンで構える中、佐々木から下石の待ち牌である八万がこぼれ、發・対々和の7700点をアガった。

東1局1本場では二階堂に萩原が8000点（＋300点）を献上、東2局では佐々木が12000点（供託1000点）をツモアガリ、東2局1本場では下石が12000点（＋300点）を奪取。東3局では佐々木がリーチ・ツモ・ハイテイ・裏3の跳満・12000点を決めると、放送席の古橋崇志（連盟）は「さすがの魔王…！」とその一撃を称賛。東場は高打点が飛び交った。

東4局では下石が8000点をツモアガリし、2着目の佐々木を引き離す。しかし、南1局1本場では萩原に下石が8000点（＋300点、供託2000点）を献上。その後、流局3回挟むと、南3局3本場では佐々木が萩原から2000点（＋900点、供託4000点）をアガリ、大量の供託をさらって、微差ながらトップ目に立った。

しかしオーラス1本場に下石が喰いタンヤオで仕掛けて、六万・九万待ちの片アガリテンパイ。逆転するにはツモるか佐々木からの直撃が条件だったが、六万をツモり僅差で逆転勝利。 今期のMVP男である下石がMリーグファイナルの舞台で初勝利を上げた。

チームとしてもファイナルで初トップ。下石は「ヒヤヒヤさせてすみません。今日（の相手）は各チームの顔と言っても良い選手だったので、ここでトップ取れたら勢いが付くと思ったので本当にうれしいです」と笑顔を見せた。

オーラスで六万をツモった心境を問われると「やったーという感じ」といつも通り脱力感たっぷりに語る。しかし最後には「残り11戦で5トップ取れると優勝も見えてくると思います。引き続き応援よろしくお願いします」と力強く呼びかけた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）3万5600点/＋55.6

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万5200点/＋15.2

3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万3300点/▲16.7

4着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5900点/▲54.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）