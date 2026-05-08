おぎやはぎ、21年ぶり『明石家電視台』出演 関西の観覧者からの直球質問にぶっちゃけ回答
お笑いコンビ・おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）が9日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】おぎやはぎと爆笑トークを繰り広げる明石家メンバー
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、同番組に21年ぶりの出演となる、おぎやはぎ。まずは、昨年結成30周年を迎えた仲良しコンビの芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。東京都出身の同級生である2人は、高校3年生で同じクラスになったことを機に意気投合。矢作は、小木の第一印象について「気持ち悪いやつがいると思った」と回想する。その後、それぞれ社会人経験を経てコンビを結成。お笑いを始めたきっかけについて、小木は「矢作から『ラクして金稼げる仕事を見つけた』って誘われた」と飄々と語り、さんまは「なめてんのか！」と大笑い。矢作は明石家メンバーに向かって「みなさんがそう見えるから」と、とぼけたトークを展開する。
続いて、夫婦仲良しという観覧者の女性から、小木に対して家族関係にまつわる直球質問が飛び出す。小木の妻・奈歩さんの母親が日本のトップシンガー・森山良子であることに対して、女性は「森山家とは仲良しですか？」と問いかける。すかさずさんまが「森山良子さんに腹立つことないの？」と尋ねると、妻、義母と二世帯住宅で暮らす小木は「腹立ちますよ」とバッサリ。「お節介だから」と小木が憤る義母の言動にさんまは爆笑する。
【番組カット】おぎやはぎと爆笑トークを繰り広げる明石家メンバー
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
続いて、夫婦仲良しという観覧者の女性から、小木に対して家族関係にまつわる直球質問が飛び出す。小木の妻・奈歩さんの母親が日本のトップシンガー・森山良子であることに対して、女性は「森山家とは仲良しですか？」と問いかける。すかさずさんまが「森山良子さんに腹立つことないの？」と尋ねると、妻、義母と二世帯住宅で暮らす小木は「腹立ちますよ」とバッサリ。「お節介だから」と小木が憤る義母の言動にさんまは爆笑する。