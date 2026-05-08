X（旧Twitter）で話題になっているのは、何も信じられなくなってしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で51万8000回を超えて表示されており、「表情がまるで違うｗ」「ビフォーアフターの差が激しすぎ(笑)」「人間味あふれてて最高」などのコメントの他、2万5000件のいいねが寄せられました。

【写真：ウキウキで散歩する犬→行き先が『病院』で、注射を打たれてしまい…何も信じられなくなった『表情』】

笑顔はじける散歩時間

Xアカウント「@arlo0520」の投稿主さんは、マルチーズの男の子『アーロ』ちゃんの日常を紹介しています。

アーロちゃんは、この日もウキウキ気分でお散歩へ出発。外へ出た瞬間からテンションは最高潮で、満面の笑みを浮かべながら軽やかに駆け回っていたそうです。足取りも軽く、「今日は最高の日だ！」と全身で表現しているかのよう。

飼い主さんを見上げる表情もキラキラしていて、その無邪気な笑顔につられてこちらまで楽しくなってしまいます…。ご機嫌いっぱいで風を感じながら走る姿は、まさに幸せそのものといった雰囲気でした。

病院前で虚無顔に変貌

ところが、到着した場所を見た瞬間、アーロちゃんの表情は一変。そこが病院だと気づいた途端、さっきまでの笑顔は跡形もなく消え去り、何も信じられなくなったような「虚無の目」で建物を凝視していたそうです。

その絶望感あふれる顔はまるで人間のよう…。あまりの落差に思わず笑ってしまいます。

アーロちゃんは、普段からとても表情豊かなわんこなのだとか。別の日の帰り道では、「帰りたくない…」と必死な顔で硬直することもあったとか。投稿主さんは、ちょっぴり切なげなアーロちゃんの横顔が一番好きなのだそうです。

感情がそのまま顔に出てしまうアーロちゃん、これからも魅力あふれる姿で投稿主さんを癒してくれることでしょう♡

この投稿には、「気持ちは分かるｗ」「大人の階段登ったね」「切ないけど笑っちゃいましたw」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@arlo0520」には、他にもアーロちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@arlo0520」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。