親が後回しにすると、子どもの学力に悪影響を及ぼす“たった1つの癖”
「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。
「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。
本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）
鉛筆を正しく持てないことの弊害
子どもが小学生になるのは、親としては嬉しい反面、不安も尽きない。
私もそうだったが、「うちの子、授業にちゃんとついていけるだろうか？」と心配する保護者も多い。
「授業についていく」ための基本は、えんぴつを正しく持ち、誰が見ても判読できる字をノートに書き留めること。しかし、子どもの教育に携わる先生を取材すると、えんぴつを正しく持てない子、字が汚い子が非常に多いという話をよく耳にする。
鉛筆をギュッと握って持ったり、人さし指の上に親指をかぶせて持ったり、極端に短く持ちすぎたり……。
こうした悪い癖が一度身につくと、字が汚くなるだけでなく、書く速度が遅くなる「遅筆」や、目を近づけすぎたり手が疲れたりする原因にもなる。
それが視力や集中力の低下を招くリスクもあるのだ。
大人でも、よく貧乏ゆすりをしたり髪をいじる人は、その癖を直したくてもなかなか直らない。
子どもも同じで、「えんぴつの持ち方ぐらい、そのうちに覚えるだろう」と後回しにして悪い癖がついてしまうと、矯正するのが難しくなっていく。
鉛筆を正しく持とう
子どもに、正しいえんぴつの持ち方を教えたいときは、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』がわかりやすい。
この中の「えんぴつを ただしく もとう」というページでは、正しいえんぴつの持ち方を4つのステップで解説している。
・えんぴつの さきから すこし うえを もとう。
・おやゆびと ひとさしゆびで もち、なかゆびを そえて ささえよう。
・ての こゆびがわを かみに かるく つけよう。
・もう かたほうの てで かみを かるく おさえよう。
「おうちの方へ」のアドバイスでは、えんぴつを少し傾けて持つことの大切さに触れている。
えんぴつが垂直に近い状態で持ってしまうと、動かせる範囲が狭くなり、字が小さく、形も崩れやすくなってしまうからだ。
まずは大人がお手本を見せながら、「ノートにできるだけ近づけて、ねかせるようにしてみようか」と声をかけ、子どもに正しいえんぴつの持ち方を教えてあげよう。
えんぴつを正しく持てるだけでも、子どもは「できた！」と自信になり、次に「きれいに書けた！」という自信へつながっていく。そこまでできれば、字を書くことに対する苦手意識がなくなるはずだ。