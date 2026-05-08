「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

鉛筆を正しく持てないことの弊害

子どもが小学生になるのは、親としては嬉しい反面、不安も尽きない。

私もそうだったが、「うちの子、授業にちゃんとついていけるだろうか？」と心配する保護者も多い。

「授業についていく」ための基本は、えんぴつを正しく持ち、誰が見ても判読できる字をノートに書き留めること。しかし、子どもの教育に携わる先生を取材すると、えんぴつを正しく持てない子、字が汚い子が非常に多いという話をよく耳にする。

鉛筆をギュッと握って持ったり、人さし指の上に親指をかぶせて持ったり、極端に短く持ちすぎたり……。

こうした悪い癖が一度身につくと、字が汚くなるだけでなく、書く速度が遅くなる「遅筆」や、目を近づけすぎたり手が疲れたりする原因にもなる。

それが視力や集中力の低下を招くリスクもあるのだ。

大人でも、よく貧乏ゆすりをしたり髪をいじる人は、その癖を直したくてもなかなか直らない。

子どもも同じで、「えんぴつの持ち方ぐらい、そのうちに覚えるだろう」と後回しにして悪い癖がついてしまうと、矯正するのが難しくなっていく。

鉛筆を正しく持とう

子どもに、正しいえんぴつの持ち方を教えたいときは、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』がわかりやすい。



この中の「えんぴつを ただしく もとう」というページでは、正しいえんぴつの持ち方を4つのステップで解説している。

・えんぴつの さきから すこし うえを もとう。

・おやゆびと ひとさしゆびで もち、なかゆびを そえて ささえよう。

・ての こゆびがわを かみに かるく つけよう。

・もう かたほうの てで かみを かるく おさえよう。 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用

「おうちの方へ」のアドバイスでは、えんぴつを少し傾けて持つことの大切さに触れている。

えんぴつが垂直に近い状態で持ってしまうと、動かせる範囲が狭くなり、字が小さく、形も崩れやすくなってしまうからだ。

まずは大人がお手本を見せながら、「ノートにできるだけ近づけて、ねかせるようにしてみようか」と声をかけ、子どもに正しいえんぴつの持ち方を教えてあげよう。

えんぴつを正しく持てるだけでも、子どもは「できた！」と自信になり、次に「きれいに書けた！」という自信へつながっていく。そこまでできれば、字を書くことに対する苦手意識がなくなるはずだ。