無戸籍のまま癌で亡くなった…人間爆弾「桜花」の発案者が辿った数奇な運命

太平洋戦争末期、日本海軍は、1.2トンの爆弾に翼とロケットをつけ、それに操縦席をつけたような形の特攻兵器「桜花」を開発、実戦に投入した。「人間爆弾」とも呼ばれた桜花は、母機の一式陸上攻撃機に懸吊され、敵艦隊の手前で投下されたら滑空で、あるいはロケットを吹かして敵艦に突入する。のべ10回の出撃で、桜花は米駆逐艦1隻を撃沈、6隻に損傷を与えたが、その戦果はとても犠牲に見合うものではなかった。生き残った元桜花搭乗員は戦後も長く結束を保っていたが、今年（2026年）、ついにの最後の一人が亡くなった。

私は2023年6月、『カミカゼの幽霊 人間爆弾をつくった父』（小学館）という本を上梓している。大戦中、桜花を発案し、終戦直後に自決したとされながら、戦後は戸籍も名前も失ったまま半世紀近くを別人として生きた大田正一とその家族の数奇な運命を描いたノンフィクションだ。この作品のなかで大きな役割を占める桜花特攻隊員が、貴重な日記を残していた。「死」を目前にした隊員の目に映っていたものとは――。（第5回後編）

【前編を読む】＜「首を半分切断」の痛ましい事故…人間爆弾「桜花」の特攻隊員が目にした「血の洪水」＞

突然やってきた戦争終焉

――そしてその日は突然やってきた。

〈――戦争終焉――

大東亜戦争は昭和二十年八月十五日正午をもって終結した。

全く意外なる突発事であった。

「正午に重大放送がある」

というので、ソ連に宣戦か、バリバリやれるぞ、と意気込んで、畏くも

聖上自ら放送されるというので、軍装を改め、威儀を正してラジオ前に集結した。

暑い。汗がダラダラと流れる。

正午時報、続いて

「ただ今より重大なる発表があります」

少しとぎれた。やがて固唾をのむ我々の耳朶をうったものは「君が代」の吹奏であり、つづいて玉音が入ってきた。

どうしたのか、力がない。対ソ連宣戦布告と勢い込んでいる耳には、あまりにも悲しげに、物憂げに響いてくる。

米英ソ支四国に対するポツダム宣言……「変だな」と思った。

帝国は之を受諾せり。

ああ、何という情けない口詞であったろうか。ハッと思ってわが耳を疑った。要求を受諾した？とりもなおさず！おかしいな！と思った。

最後まで聞き終わったときのわれわれの気持ち！

われわれは、今後何をなさんとするのだ！

神雷部隊「桜花隊」はどうする！

何のために、満を持して待っているのか。

無条件降伏。歴史にかつてなき神州不滅の金文字に大いなる汚点を残したのだ。

われわれ特攻隊は生きる意味、ならびに存在の意味がなくなった。

早く死んだ戦友は幸福だった。

ああ、しかしながら、帝国はこのまま黙死はせぬ。

必ずや再興の暁には（必ず再興せしめて）仇を打ち返さねばならぬ。

日本は手を挙げたのだ。

われわれのこれから進むべき身の振り方、針路は上司の命を待たねばならない。

軽挙を戒められた。だが、われわれのみにても近海の空母陣を全滅せしめようではないか！

残念だ。われわれの飛行作業は昨日（十四日）をもって終わりとし、最後になった。

日の丸の翼に抱いた大いなる希望は粉砕された。

天を仰いで我ら慟哭するのみ。すべては水泡と化した。

西本兵曹（戦友）の桜花も、報わるることなく散り果てた。

帝国海軍搭乗員の中堅たりし我らの技倆と覇気はどこへ行くか。

最後まで奮闘せんと祈念しつつ血みどろの日本人一人一人の努力空しく潰えたり、再建に意味なき前進を始めなばならぬのだ。

戦勝に浮き立つ敵のさまが映ずる。畜生！ 自由行動さえ許されるならば、我々は「爆戦」で、あるいは「桜花」で体当たりを決行するのだ。

残念なり。海軍搭乗員として、我ら血涙あるのみだ。原子爆弾！畜生め！〉

19歳特攻隊員の終戦への率直な気持ち

19歳の佐伯の、天皇が国民に戦争終結を告げる玉音放送を聴いたその日の気持ちが率直に書きなぐられているようだ。

〈おれの最後の飛行はきのうが終わりであった。

零戦。これが最後になるとは神知らず、悠々大空を駆け回り、いつも通り着陸した。

あの鹿島灘をながめたのが最後であったか。あの下界の眺めが終わりであったのだ。

畜生！死んでも死に切れぬ。〉

〈この大空の記は栄光ある終末を告げ得なかった。特攻出撃の直前まで書かれ、むすびの文は出撃にあたりての感慨を意味深く書き結ぶことによって本記を完成せしむるはずだった。

意味ある有終の美を結び得ずして血涙の終末を迎えた。

久しぶりにて敵機の爆音なし。戦火絶えて声なし。

我ら何の顔あってか故郷に見えむ。無念！〉

ただ、玉音放送は戦争終結を告げるものであっても、停戦命令ではない。大本営から陸海軍に、自衛をのぞく戦闘行動を禁じる命令が出たのは8月16日の夕刻。さらに支那方面艦隊をのぞく全海軍部隊に戦闘禁止の命令が出たのは19日で、その刻限は8月22日零時である。

終戦後も猛攻訓練を達した

現に、8月18日には偵察に飛来した米軍爆撃機を横須賀海軍航空隊の戦闘機10数機が邀撃、命中弾を与え、米搭乗員一人を死なせている。佐伯の「大空の記」にも、16日、全員を挙げての猛攻訓練が達せられたという記述がある。

〈停戦協定は今なお存在せず。突如として敵総攻撃に血振いして全力を挙げての「猛攻」訓練を希望もて我らは眺む。

（接敵突進訓練の発表されし日、戦争未だ決定的終了を見ずとの喜びに満ちて）

戦わん哉！我は未だ矛を収めしに非ず！〉

そして、

〈本日をもって第八編にわたりし「大空の記」を終結す。

新戦勢の下に開かれん決戦再開の暁、再び筆を執る。

最後に記すことなし。

命を俟（ま）つのみなり。

進撃の命あらばただちに猛烈果敢、突入するのみだ。

昭和二十年八月十六日夜〉

との一文を最後に、「大空の記」を締めくくっている。だが「決戦再開」の日はついに訪れず、戦争は終わった。

昭和20年10月6日の新聞に、戦時中は「神雷」と報じられた海軍の特攻兵器の名称が「桜花」であったことを、はじめて公にする記事が掲載された。

無戸籍のまま癌で亡くなった

桜花部隊である第七二一海軍航空隊（神雷部隊）司令・岡村基春大佐は、郷里の高知県で復員業務に従事しながら折々に鹿児島県を訪れ、特攻隊ゆかりの地へ慰霊の旅をしたのち、昭和23（1948）年7月13日千葉県茂原で激しい雷雨のなか、鉄道自殺を遂げた。実妹・江草清子に宛てて家族の後事を託す遺書をしたためていた。

桜花の発案者・大田正一は、昭和20年8月18日、神之池基地にあった零式練習戦闘機を操縦し、鹿島灘の沖に消えた。大田は死んだことにされ、戸籍も抹消されたが、偽名で生き続けた。これは、大田に出てこられては困る海軍上層部の桜花開発の真の責任者によって存在を消されたととらえるのが自然である。大田は大阪で新しい家庭を築き、平成6（1994）年12月9日、無戸籍のまま癌で亡くなった。死の半年前、高野山の若い僧侶・宮島基行に、家族以外では初めて自らの正体を明かし、悩みを打ち明けている。

佐伯正明は2022年4月6日、死去。享年96。海軍飛行予科練習生を志願し、水上機搭乗員を経て人間爆弾桜花の搭乗員となった。本来なら19歳で戦死したはずのところ、K1（桜花の練習機型）の投下訓練で、母機の一式陸攻側のミスで投下のタイミングが遅れ、そのために重傷を負って沖縄戦に間に合わず、命を長らえた。私とは2001年からの付き合いだったが、晩年まで戦死した仲間たちの慰霊に尽くす姿を見ている。戦争を憎みながらも、桜花の搭乗員だったことには誇りを持ち続けた人生だった。

佐伯は亡くなったが、佐伯の残した「大空の記」は、若い下士官特攻隊員の見た戦争や軍隊生活のリアルを、雄弁に語りかけてくる。

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