「熱海」が再び人気の旅行先に…若者の「海外旅行離れ」が加速、欧米は「限られた旅行好きだけが行く場所」へ

海外旅行は再び「高嶺の花」に

いま、海外旅行が再び“高嶺の花”になりつつある。

出入国管理在留庁の公表資料（令和7年速報値）によれば、2019年に2000万人を超えていた日本人出国者数は、2025年には約1473万人まで回復したものの、依然としてコロナ前の水準には届いていない。

さらにJTBがまとめた2026年の旅行動向見通しについての発表でも、円安や物価高の影響を背景に、海外旅行の回復は緩やかで、2026年はそのペースが鈍化する見込みとされている。

この傾向は、新婚旅行にも及んでいるようだ。

安田生命が実施したアンケート調査によると、1年以内に結婚した人のうち新婚旅行に行ったのは約半数。その内訳は「海外」41.9％に対し「国内」58.1％と、国内旅行が多数派となっている。理由としては「国内に行きたい旅行先があった」が最多だったものの、「円安で費用がかかる」、「海外は物価が高い」といった経済的要因から海外旅行を避けたという声も約3割にのぼっていた。今回は航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏に話を聞いた（以下、「」内は鳥海氏のコメント）。

欧米は「旅行好きじゃないと行かない」場所へ

まず、現在の20代〜30代の旅行動向について、鳥海氏は「海外旅行そのものが当たり前ではなくなっている」と指摘する。

「若い世代で海外に行く人は明らかに減っています。変化が顕著になったのはコロナ禍以降ですが、現在は円安や現地の物価高も重なり、海外旅行のハードルが一気に上がりました。結果として、『海外に行く』という選択肢自体が、以前ほど身近なものではなくなっています。

いまは旅行Vlogなどで疑似体験もできますし、わざわざ足を運ぶ動機づけが弱くなっていることもあるでしょうが、特にヨーロッパやアメリカは“旅行が好きな人でないと行かない場所”になりつつあります」

「旅行の意味」そのものが変化

海外旅行に行くとしても“近く、安く”へとシフトしているようだ。実際、旅行先の選択にも変化が表れており、JTBの調査（2026年の旅行動向見通し）では「韓国」「台湾」といった近距離のアジアが上位を占めている。

「韓国や台湾など、比較的行きやすい近距離の海外は人気があります。ただ、全体として広がっているというより、“海外へ行く人は行く、行かない人は行かない”という二極化が進んでいる印象です」

さらに特徴的なのが“旅行の意味”そのものの変化だという。

「かつてのように“非日常を求めて遠くへ行く”というよりも、日常の延長線上での移動が増えています。最近はいわゆる“推し旅”のように、自分の興味があることにはお金を使う一方で、関心のないものには使わない傾向が強いんです。旅行もその一つで、“とりあえず海外へ行く”という発想はかなり薄れてきています」

そうした流れのなかで、存在感を増しているのが国内の近場リゾートだ。たとえば熱海のようなエリアは若者の間で人気が再燃しているが、その意味合いは従来の“旅行”とはやや異なるとのこと。

「確かに近年、東京近郊に住む若者たちから再び熱海の人気は高まっていますが、あれは“旅行”というより、日常の延長線上での気分転換に近い。遠くへ行くというより、“ちょっといい場所に行く”という感覚でしょうね」

新婚旅行自体が消滅しつつある

では、新婚旅行はどうだろうか。鳥海氏は、「“新婚旅行”の定義自体が曖昧になっている」と分析する。

「昔は、“結婚式の直後に行く特別な旅行”というのがハネムーンの一般的なイメージでした。結婚式を終えて、そのまま夫婦で旅行に出かける――そうした流れが当たり前だったんです」

しかし現在は、その前提が大きく崩れている。

「入籍のタイミングで旅行に出るカップルもいれば、結婚式から数カ月後に行くケースもある。仕事の都合に合わせて長期休暇でようやく実現することも珍しくない。さらに、結婚前から同棲しているカップルも増え、『新婚旅行＝特別なイベント』という意識自体も薄れつつあります。

極端に言えば、“ハネムーンに行かない”というカップルも増えています。行く場合でも沖縄など国内で十分というケースも多く、海外に行く人は全体の1〜2割程度ではないでしょうか。全体としてかなり分散しているのです」

こうした変化は、データにも表れている。JTBの「ライフスタイルと旅行に関する調査2025」によると、「結婚後1カ月以内に新婚旅行へ行く」と答えた割合は、60歳以上の男性が26.2％であるのに対し、29歳以下では5.8％にとどまる。また、「新婚旅行は一生に一度のもの」とする意識も、60歳以上の40.8％に対し、29歳以下では17.5％と大きな差があった。

かつてのように明確な“イベント”ではなく、タイミングも意味づけも人それぞれ。いまや“新婚旅行”の重要性や定義は、大きく変化しているようだ。

記事後編は【新婚旅行の新定番は「沖縄」に…海外旅行は再び「高嶺の花」へ、「近場化」が進んでいた】から。

【つづきを読む】新婚旅行の新定番は「沖縄」に…海外旅行は再び「高嶺の花」へ、「近場化」が進んでいた