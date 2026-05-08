大井川鉄道（本社・静岡県島田市）は６月から、千頭（川根本町）―井川間（静岡市葵区井川）を結ぶ井川線の値上げを計画している。

ほぼ全列車を観光列車化し、事前予約制の旅行商品として販売する方式にする。収益を改善する狙いがあるが、現行の２・６倍以上の「実質的な値上げ」となるため、沿線の川根本町の議員から「観光客が減りかねない」という懸念や反発の声が上がっている。（高橋健太郎）

大鉄は井川線で１日５往復の普通列車を運行し、現在は各区間の運賃（１６０〜１３４０円）で乗車できる。来月以降はパッケージツアーのような商品として販売、価格は区間にかかわらず大人１人１乗車３５００円（小児半額）に設定。全区間乗車の場合、約２・６倍となる。

ただし、沿線にある温泉の利用客らに配慮し、現状の下り最終列車（午後２時３５分千頭発接岨峡温泉行き）と上り始発列車（午前１０時４５分接岨峡温泉発千頭行き）には普通乗車券で乗車できる自由席車両を設ける。また、川根本町と井川地区の希望者には、無料で全列車に乗車できる２年間有効で更新可能なパスを手数料１０００円で発行する予定だ。

大鉄によると、井川線は過疎化に伴って過去１５年にわたり定期券の発行実績がなく、地元の客がほとんどいない。一方、景観の良さで人気の奥大井湖上駅や、急勾配の区間で線路中央の歯形レールと機関車の歯車をかみあわせて進む国内唯一の「アプト式鉄道」という優れた観光資源がある。

今回の計画は、コロナ禍や２０２２年９月の台風被害による大井川本線の一部不通が続く中で収益力の改善を図ることに加え、「観光資源の価値に見合った対価を観光客から得て、集客に貢献する路線にすべく磨きをかける」（同社広報担当者）狙い。３５００円という価格設定は、国内外の観光列車の価格帯などを参考に決定。列車は、奥大井湖上駅などで停車時間を設け、観光案内を行う予定だ。

大鉄の鳥塚亮社長は４月２１日、川根本町議会の全員協議会に出席して計画を説明。質疑の中で、井川線の利用者が１割程度減少する可能性にも触れた。薗田靖邦町長は経営改善の必要性には理解を示したが、「町の観光客が減っては困る」と述べ、町議から「値上げ幅が大きい」「急な話で実施まで時間がない」などの不安の声や批判が上がった。

町議有志７人は、沿線地域に十分な説明がないことを理由に大鉄に計画の再考を促す要望書をまとめ、同月２７日、大鉄と国土交通省中部運輸局（名古屋市）に提出した。大鉄は８日、地域への説明会を開く予定だ。

中部運輸局鉄道部監理課の担当者は、大鉄の計画について「大井川鉄道には、地域へ丁寧に説明してもらいたい」と話している。

◆井川線＝千頭―井川駅（２５・５キロ）を結ぶ。１９３５年に開通した電源開発用の専用鉄道が前身。５４年に中部電力の専用鉄道として井川駅まで延伸。５９年に同社から大井川鉄道が運営を受託し、営業運転開始。９０年、ダム建設に伴って水没区間を新線に切り替えて急勾配区間に国内唯一の「アプト式鉄道」を導入、「南アルプスあぷとライン」の愛称が付く。