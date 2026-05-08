タレントの南明奈さん（36）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』の授賞式に出席。子育てで大事にしていることを明かしました。

毎年、母の日を前に開催されるベストマザー賞の授賞式。一般のママ・パパたちが共感・好感を抱いた著名人に投票し、会場には選出された相武紗季さん、鮫島彩さん、加藤ミリヤさん、安藤桃子さん、南明奈さんの5人が登壇しました。

■大事にしていることは「無理にご飯作りを頑張らない」

現在、3歳の男の子を育てる南さんはタレント部門で受賞。子供の“食”について、気をつけていることを聞かれると「食事の時間がいやだと思わせないようにするっていうのが一番大事にしていますね。食事を出すときとかに、“これはにんじんだよ”とか“これは卵焼きだよ”とか、食材だったり料理名だったりというのを伝えながらあげるようにしています」とこだわりを語りました。

■全国のパパ・ママにメッセージ

また、子育てで大事にしていることを聞かれた南さんは、「無理にご飯作りを頑張らない」と回答。離乳食が始まった頃は「絶対手作りじゃなきゃ」と思っていたそうですが、「ある日、市販の離乳食を頼ることがあって、頼ったときにすごく楽だったというか。やっぱり一番は子育ても何事も全体的にそうだと思うんですが、無理をしすぎるというのは良くないなと思うので、そのあたり手を抜くときは抜く。それもちょっと大事ではないんですけど、そういうときもあってもいいよねって思います」と、エピソードと共に思いを明かしました。

最後に、全国のパパやママにメッセージをリクエストされた南さんは、「リラックスして、親も人生楽しいっていうのを子供に見せるのが大事かなと思い、最近はすごく“自分の時間”っていうのも大事にするようにしています。なので皆さん、自分時間も難しいとは思いますけども、ちょっとでも（自分時間を）とって、リラックスしながら子育てしていただけたらいいなと思います。パパさんママさん、皆さん一緒に子育て頑張りましょう」とコメントしました。