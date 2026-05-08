南明奈 ベストマザー賞受賞 全国のパパ・ママへメッセージ「自分の時間っていうのも大事」
タレントの南明奈さん（36）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』の授賞式に出席。子育てで大事にしていることを明かしました。
毎年、母の日を前に開催されるベストマザー賞の授賞式。一般のママ・パパたちが共感・好感を抱いた著名人に投票し、会場には選出された相武紗季さん、鮫島彩さん、加藤ミリヤさん、安藤桃子さん、南明奈さんの5人が登壇しました。
■大事にしていることは「無理にご飯作りを頑張らない」
現在、3歳の男の子を育てる南さんはタレント部門で受賞。子供の“食”について、気をつけていることを聞かれると「食事の時間がいやだと思わせないようにするっていうのが一番大事にしていますね。食事を出すときとかに、“これはにんじんだよ”とか“これは卵焼きだよ”とか、食材だったり料理名だったりというのを伝えながらあげるようにしています」とこだわりを語りました。
■全国のパパ・ママにメッセージ
最後に、全国のパパやママにメッセージをリクエストされた南さんは、「リラックスして、親も人生楽しいっていうのを子供に見せるのが大事かなと思い、最近はすごく“自分の時間”っていうのも大事にするようにしています。なので皆さん、自分時間も難しいとは思いますけども、ちょっとでも（自分時間を）とって、リラックスしながら子育てしていただけたらいいなと思います。パパさんママさん、皆さん一緒に子育て頑張りましょう」とコメントしました。