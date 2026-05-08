子役出身・谷花音、ダブルスクールだった「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!実は実は、、」
子役出身の俳優・谷花音が7日、自身の公式インスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを明かした。
【写真あり】「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!」証書を掲げる谷花音
谷は「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした!!」と明かし、証書を掲げた写真を公開した。
続けて「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ そんな日々を送っていました笑笑」とスケジュールを紹介。「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった挑戦でした。本当に本当にありがとうございました!!!!!!!」と思いを伝えた。
この投稿には「おめでとう！」「本当に努力家」「よく頑張ったなぁ〜」「すごーおめでとう」「尊敬しかないです」といった声が寄せられている。
【写真あり】「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!」証書を掲げる谷花音
谷は「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした!!」と明かし、証書を掲げた写真を公開した。
続けて「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ そんな日々を送っていました笑笑」とスケジュールを紹介。「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった挑戦でした。本当に本当にありがとうございました!!!!!!!」と思いを伝えた。
この投稿には「おめでとう！」「本当に努力家」「よく頑張ったなぁ〜」「すごーおめでとう」「尊敬しかないです」といった声が寄せられている。