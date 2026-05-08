佐藤二朗×橋本愛の異色バディが男性層を“くぎづけ”に フジ『夫婦別姓刑事』春ドラマ初回注目度1位
●笑いと謎解きの絶妙なバランスや緩急で引きつける
4月スタートの春ドラマ初回で、最も“画面にくぎづけ”にさせた作品は何だったのか――。テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4月にスタートした春ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、フジテレビ『夫婦別姓刑事』が個人全体1位を獲得。佐藤二朗×橋本愛による異色バディと、“夫婦であることを隠して捜査する”設定が視聴者を引き込んだ。
(左から)『夫婦別姓刑事』にW主演する橋本愛、佐藤二朗
○男性注目度がトップの75.3%
個人全体注目度で堂々の1位に輝いたのは、フジテレビの『夫婦別姓刑事』。本作の最大の特徴は、男性層からの圧倒的な支持。男性注目度は75.3%と極めて高い数値を記録し、同属性のランキングでも1位を獲得して全体の数値を大きくけん引した。
キャスティングの面では、コメディからシリアスまで幅広くこなし、男性視聴者からの支持も厚い佐藤二朗が主演を務めていることが大きなフックになっている。加えて、橋本愛との異色の組み合わせや、共演に日向坂46の元メンバー・齊藤京子が名を連ねている点も、男性層をくぎづけにする強い要因になったと推測される。
また、「夫婦であることを隠しながら職場でバディを組む」という特殊な設定も魅力の一つだろう。いつ同僚にバレるか分からないという独特のハラハラ感やクスッと笑える日常的でコミカルな会話シーンが好評を得る一方、サスペンス要素もしっかりと描かれている。
この、笑い(コメディ)と謎解き(サスペンス)の絶妙なバランスや緩急が、視聴者を飽きさせず、番組の最後まで画面を注視させることに成功したのだろう。
春ドラマ初回注目度ランキング
●謎解き×人間ドラマ『LOVED ONE』
第2位にランクインしたのは、同じくフジテレビの『LOVED ONE』。本作はコア層(13〜49歳)からの注目度で67.1%を獲得して1位に輝いたほか、男性層で2位(70.4%)、女性層で4位(68.4%)と、特定の属性に偏ることなく幅広い世代から高く支持されている。
本作は、ディーン・フジオカ演じる水沢真澄ら、法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが数々の難事件に挑む法医学ヒューマンミステリー。タイトルにもなっている「LOVED ONE」とは、法医学者が遺体に捧げる敬意が込められた言葉であり、同時に「誰かにとって家族であり、恋人であり、友人でもあった大切な存在」を表す言葉だ。
法医学ミステリーという「謎解き」の要素は、続きが気になりやすく視聴者をくぎづけにする強い力を持っている。それに加え、遺体や遺族に寄り添うエモーショナルな人間ドラマが描かれていることで、幅広い世代の共感を呼んでいると考えられる。特定の性別や年代に偏ることなく、コア層(13〜49歳)でトップ、全体でも2位という高い注目度を獲得できたのは、この「上質なミステリー×泣けるヒューマンドラマ」という王道の組み合わせが成功しているためと考察できる。
○ベテラン実力派×旬の人気俳優『GIFT』
第3位は、車いすラグビーを題材にした熱いスポーツ・ヒューマンドラマ、TBS日曜劇場『GIFT』。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務め、車いすラグビーに出会う”天才宇宙物理学者”を演じている。
本作は世帯テレビオン率で1位、かつ女性層やコア層の注目度で2位と高く支持されている。その背景には、「ベテラン実力派×旬の人気俳優」という盤石のキャスティングが大きく影響していると考えられる。
27年ぶりに日曜劇場で主演を務める堤真一が日曜日夜の固定層を惹きつけつつ、山田裕貴や有村架純といった若手・女性層から圧倒的な支持を集めるキャストを配置したことで、女性層の関心を強く引き付けた。また、ぶつかり合いの多い迫力ある試合シーンや親子の絆を描くドラマティックな展開から目が離せなくなり、高い注目度につながったと考えられる。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
4月スタートの春ドラマ初回で、最も“画面にくぎづけ”にさせた作品は何だったのか――。テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4月にスタートした春ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、フジテレビ『夫婦別姓刑事』が個人全体1位を獲得。佐藤二朗×橋本愛による異色バディと、“夫婦であることを隠して捜査する”設定が視聴者を引き込んだ。
○男性注目度がトップの75.3%
個人全体注目度で堂々の1位に輝いたのは、フジテレビの『夫婦別姓刑事』。本作の最大の特徴は、男性層からの圧倒的な支持。男性注目度は75.3%と極めて高い数値を記録し、同属性のランキングでも1位を獲得して全体の数値を大きくけん引した。
キャスティングの面では、コメディからシリアスまで幅広くこなし、男性視聴者からの支持も厚い佐藤二朗が主演を務めていることが大きなフックになっている。加えて、橋本愛との異色の組み合わせや、共演に日向坂46の元メンバー・齊藤京子が名を連ねている点も、男性層をくぎづけにする強い要因になったと推測される。
また、「夫婦であることを隠しながら職場でバディを組む」という特殊な設定も魅力の一つだろう。いつ同僚にバレるか分からないという独特のハラハラ感やクスッと笑える日常的でコミカルな会話シーンが好評を得る一方、サスペンス要素もしっかりと描かれている。
この、笑い(コメディ)と謎解き(サスペンス)の絶妙なバランスや緩急が、視聴者を飽きさせず、番組の最後まで画面を注視させることに成功したのだろう。
春ドラマ初回注目度ランキング
●謎解き×人間ドラマ『LOVED ONE』
第2位にランクインしたのは、同じくフジテレビの『LOVED ONE』。本作はコア層(13〜49歳)からの注目度で67.1%を獲得して1位に輝いたほか、男性層で2位(70.4%)、女性層で4位(68.4%)と、特定の属性に偏ることなく幅広い世代から高く支持されている。
本作は、ディーン・フジオカ演じる水沢真澄ら、法医学専門チーム「MEJ」のメンバーたちが数々の難事件に挑む法医学ヒューマンミステリー。タイトルにもなっている「LOVED ONE」とは、法医学者が遺体に捧げる敬意が込められた言葉であり、同時に「誰かにとって家族であり、恋人であり、友人でもあった大切な存在」を表す言葉だ。
法医学ミステリーという「謎解き」の要素は、続きが気になりやすく視聴者をくぎづけにする強い力を持っている。それに加え、遺体や遺族に寄り添うエモーショナルな人間ドラマが描かれていることで、幅広い世代の共感を呼んでいると考えられる。特定の性別や年代に偏ることなく、コア層(13〜49歳)でトップ、全体でも2位という高い注目度を獲得できたのは、この「上質なミステリー×泣けるヒューマンドラマ」という王道の組み合わせが成功しているためと考察できる。
○ベテラン実力派×旬の人気俳優『GIFT』
第3位は、車いすラグビーを題材にした熱いスポーツ・ヒューマンドラマ、TBS日曜劇場『GIFT』。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務め、車いすラグビーに出会う”天才宇宙物理学者”を演じている。
本作は世帯テレビオン率で1位、かつ女性層やコア層の注目度で2位と高く支持されている。その背景には、「ベテラン実力派×旬の人気俳優」という盤石のキャスティングが大きく影響していると考えられる。
27年ぶりに日曜劇場で主演を務める堤真一が日曜日夜の固定層を惹きつけつつ、山田裕貴や有村架純といった若手・女性層から圧倒的な支持を集めるキャストを配置したことで、女性層の関心を強く引き付けた。また、ぶつかり合いの多い迫力ある試合シーンや親子の絆を描くドラマティックな展開から目が離せなくなり、高い注目度につながったと考えられる。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら