5月10日は「母の日」です。北九州市の明太子専門店が、旦過市場の生花店とコラボした母の日ギフトを用意しました。添えられたカーネーションには、大火災からの再出発を後押しした地域への恩返しの思いが込められています。

きっかけは店を彩る花

■かねすえ本舗・戸高佳奈絵さん

「1キロ入っているので、とてもお得で。」



北九州市小倉北区にある明太子の専門店「かねすえ本舗」は、地元の食卓を50年以上支えてきました。





「かねすえ本舗」が母の日のために用意したのは、明太子とカーネーションを組み合わせた限定のギフトセットです。感謝の気持ちを「食」と「花」で届けたい。そんな思いから生まれました。

きっかけは、店内を彩る季節の花です。



■戸高さん

「毎月、季節に合わせてお花を持ってきてくれて、今は母の日が近いので、カーネーションをたくさん生けてもらって。」



春にはサクラ、秋にはススキと、季節ごとの花が店を訪れる人を迎えてきました。

旦過市場で80年の生花店

■まなこ花店・真子泰輔さん

「母の日用ですね。アジサイもかなり人気があります。」



この花を手がけているのが、旦過市場で80年続く「まなこ花店」の3代目店主、真子泰輔さん（44）です。



ことし、2代目の父、秀男さん（79）の後を継ぎました。



■泰輔さん

「ここがお店で、まだ仕事をしていて、電気やお店も開いている状態で、すぐ真裏から火が上がったので、本当に逃げるのが精一杯でした。その時は燃えていくのを見ることしかできなかった。」

2度目の大規模火災が襲った

4年前の2022年8月10日、旦過市場一帯を大規模な火災が襲いました。



火の手は一気に燃え広がり、「まなこ花店」も飲み込みました。



■父・秀男さん

「だめです。もう燃えています。何も考えられない。」



旦過市場一帯では、この4か月前にも大規模な火災が起きたばかりでした。



「まなこ花店」は1度目の火災では被害を免れ、秀男さんは、被災した飲食店が屋台形式で営業を再開する時には、花でエールを送っていました。



■父・秀男さん

「気持ちだけ。あんまり殺風景やったらいけんけ。頑張って、また一緒に仕事がしたいけね。（旦過に）戻ってね。」

再出発を後押ししたのは

しかし、2度目の火災で「まなこ花店」も全焼し、2年間は店舗を持たず、作業場で予約のみの営業を続けてきました。



■泰輔さん

「長さは、長いままでいいですか。」



そして、おととし、場所は変わったものの、旦過市場の一角で店を再開することができました。



再出発を後押ししてくれたのは、常連客の声でした。



■父・秀男さん

「このままじゃ終われないって感じでした。かなり、皆さんに支えてもらったから。」



■泰輔さん

「200人以上の人から、いろいろと声をかけてもらって。しばらくお花買えなかったけれど、また、ここでお花買うよって。地域の人にそれだけ支えられているんだと改めて実感しました。」



火災を乗り越え、真子さん親子の前向きな姿に心をうたれた「かねすえ本舗」の戸高さんが声をかけ、今回の母の日ギフトが実現しました。

明太子と柚子いか明太などの「春セット（3240円）」や、銀鱈の西京焼きの「華セット（4320円）」などが用意されています。



どのセットにも、採算度外視で1500円相当のカーネーションが添えられています。

■泰輔さん

「お花に元気をもらったり、癒やしをもらったり。お花を通して、今まで支えてくれた方々に恩返しできるように。」



■かねすえ本舗・戸高さん

「食とお花は、とても身近な物ですので、身近な物を通じて頑張っている姿を伝えていきたい。」



火災を乗り越え前へと進む旦過市場の姿と、地域に支えられた感謝の気持ちを束ねた母の日ギフト。



予約は、5月8日まで受け付けています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月7日午後5時すぎ放送