5月3日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』のスタジオに現れたのは、妻のこだわりで髪型から服装まで完璧に“木村拓哉”を意識した、スタイリッシュな夫と、どこか“高畑充希”を彷彿とさせる愛らしい雰囲気の妻。

一見、ビジュアル重視の華やかなカップルに見えるふたりだが、その裏側には、酸いも甘いも噛み分けたシングル同士だからこそ辿り着いた、深い愛の物語があった。

【TVer】 なぜ家に線路が!？ トロッコが走る秘密基地で送る、オトナの別居婚ライフ



「法律を変えた男」と「疲れ果てたシングルマザー」

夫は、かつて3人の子どもを育てるシングルファーザーとして20年近く奮闘してきた。当時は、父子家庭への公的支援が母子家庭に比べて極めて薄く、生活に困窮する日々。

その理不尽な格差に疑問を持った夫は、自らNPOを立ち上げ、全国の仲間とともに1年かけて国を動かし、法律を改正させてしまったという、驚くべき経歴の持ち主だった!!

一方妻は、離婚後に実家で子育てをしながら、祖父の介護にも奔走。初めての育児・仕事・介護という三重苦に、心身ともに疲れ果てていた。

そんな時、ふと開いたSNSで目に飛び込んできたのが夫の投稿。「#シングル #子育て」などで見つけた彼の投稿は、今の自分とは対照的に、逆境の中でもキラキラと輝いて見えたという。

「この人の話を聞いてみたい」--藁をも掴む思いで送った一通のDMが、ふたりの運命を動かしたのだった。



初対面で爆発した「抱きしめた～い！」の衝撃

やり取りを重ねるなかで、ついに初対面の日を迎えたふたり。妻は夫に「恋心というより師匠のような敬意」を抱いていたのに対し、夫は、ボサボサだった白髪を前夜にコンビニのヘアカラーで漆黒に染め上げるなど、気合十分で挑んだという。

妻は、自分の離婚経験や当時の苦しみを吐露しつつ、一番聞きたかった



「当時の奥様を許せていますか？」



という重い質問を、真っ直ぐにぶつけた。それに対して夫は



「なんとも思ってないよ」

「子どもを3人育てられたから、それがすべてだよ」



と軽やかに回答！ その器の大きさに感銘を受けた妻は、続けて



「その境地に至るにはどうしたらいいですか？」



と問いかけたという。

すると、一生懸命に相談する彼女の姿が愛おしくてたまらなくなった夫の口から、驚きの言葉が飛び出した。

「あきちゃん、抱きしめた～い！」

この、人間愛に満ちた（？）情熱的なひとことと、お酒の力も借りたストレートな交際申し込みにより、ふたりの恋は一気に加速したのだった。



廃線の家で育む、新しい家族のカタチ

現在、ふたりは11歳になる息子の学業を考慮し「別居婚」を選択。平日はそれぞれの場所で生活を送り、妻と息子は週末になると車で1時間半かけて、夫が惚れ込んで移住した「築40年の古民家」へ通っている。その家の裏には、なんとかつて石炭を運んでいた国鉄時代の廃線を利用したトロッコが！ 週末は、親子水入らずでめいいっぱい遊び、豊かな自然の中で過ごすのが一家のスタイルだ。

一度は人生のどん底を味わったふたりが、SNSという現代のツールを通じて出会い、最高のパートナーへ。大人の再婚だからこそ実現できた、自由で情熱的な「セカンドライフ」の全貌は、ぜひTVerで！

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送！

【TVer】 「パパって呼んでいい？」11歳の息子が仕掛けた、涙の誕生日サプライズ