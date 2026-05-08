「人生の印籠にさせて頂きます」エルフ荒川、木村拓哉との“相合傘”2ショットプリクラ披露「羨まし過ぎる」「マジ伝説」
お笑いコンビ・エルフの荒川（29）が5日、自身のXを更新。俳優・歌手の木村拓哉（53）との貴重な2ショットプリクラを披露した。
【写真】「羨まし過ぎる」公開されたエルフ荒川＆木村拓哉の“相合傘”2ショットプリクラ
荒川は「生きる"伝説"たくちゃろとプリ」と、手描きの“相合傘”と大量のハートマークが描かれたプリクラの写真を公開。さらに荒川はこの投稿を自ら引用し、「人生の印籠にさせて頂きます!!!!!」とコメントを添えた。
木村のYouTubeチャンネルでは、エルフの2人と“ギャル”達で楽しげにプリクラを撮影するにぎやかな様子が2日に公開されており、また木村自身もプリクラを撮影するのは“30年ぶり”だったという。
この投稿にファンからは「えええ！可愛い」「拓哉くんとのプリ、羨まし過ぎる」「ぎゃー！上げてくれてありがとぉ!!マジ伝説」「すごおあおお カトリーナ陽子さんと広燈さんかと思ったら、ご本人様同士だった」「この平成プリでこんな可愛くてイケてるのエグい」「待ち受けにしたらご利益ありそう」「YouTubeみたけれど、たくちゃろノリノリで好感度爆上げした」などのコメントが寄せられている。
【写真】「羨まし過ぎる」公開されたエルフ荒川＆木村拓哉の“相合傘”2ショットプリクラ
荒川は「生きる"伝説"たくちゃろとプリ」と、手描きの“相合傘”と大量のハートマークが描かれたプリクラの写真を公開。さらに荒川はこの投稿を自ら引用し、「人生の印籠にさせて頂きます!!!!!」とコメントを添えた。
木村のYouTubeチャンネルでは、エルフの2人と“ギャル”達で楽しげにプリクラを撮影するにぎやかな様子が2日に公開されており、また木村自身もプリクラを撮影するのは“30年ぶり”だったという。