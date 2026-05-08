7日、確定した刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しの議論に合わせてデモが行われました。多くの人々が国会議事堂の前に集まり、「変えよう再審法」や「ノーモア！えん罪」などと書かれたプラカードを持っていました。

どのような議論がされているのか、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。

■「抗告」で袴田さん再審の裁判開始に9年も…

議論の争点になっているのは「抗告」という制度です。

裁判のやり直しが決まった場合に検察側が不服申し立て、つまり「待った」をかけることができるというものです。

ただ、抗告が行われると、裁判をやり直すべきかどうか改めて審理されることになり、実際に裁判のやり直しが始まるまでには長い時間がかかっていました。

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その一例が、袴田巌さんのケースです。

一家4人が殺害された事件で死刑が言い渡された袴田さんの“やり直し裁判”は、地裁が、最初に再審開始を決定したあと、検察側が「抗告」したため、実際に裁判が始まるまでに9年の年月がかかったのです。

■「法律的な議論は聞き入れられない」法務省幹部の声も

自民党の一部の議員は「えん罪被害者の救済が遅れる」として、法律を改正し「検察官の抗告」を禁止とすることを求めています。

一方、「抗告」をする検察官が属している法務省サイドからは、仮に検察官の抗告が禁止された場合、最高裁まで争って確定した裁判を、地方裁判所の判断だけでやり直せることになるため、「法的安定性が著しく害される」つまり、司法制度全体への信頼を損なう可能性があるとの声があるのです。

ある法務省幹部からは「再審制度の見直しは、非常に感情的なところで動いていて、法律的な議論は聞き入れられない」という声も聞かれました。

■自民党側「付則では実効性が担保されない」

――制度を見直していくという点では一致？

その通りです。7日の自民党の会議に法務省は、検察官による抗告を「原則禁止」とする修正案を示しました。

ただ、議論のポイントになったのは、これを法律の補足的な部分を担う「付則」に記載するか、核となる「本則」に記載するかです。

法務省側は「付則」に記載することを提案しています。ある法務省幹部は、不服を申し立てる「抗告」という規定は、様々な場面で使われているため、本則に記載すると刑事訴訟法の他の部分との技術的な調整が必要になると、その背景を話しています。

一方、自民党側は「付則では実効性が担保されない」として、あくまで「本則」への記載を強く求めました。

■政権幹部「関係者が少しずつ譲る形で決着させたい」

7日の自民党部会では3時間ほど議論が続きましたが、結論は出ませんでした。

ある自民党ベテラン議員からは「法務省の態度はまったく変わらない」という声が聞かれた一方で、ある政権幹部からは「本則に盛り込めないか、改めて法制局が検討する。結論がどうなるかは分からないが、関係者が少しずつ譲る形で決着させたい」という声が聞かれました。

次回の予定は決まっていませんが、来週中に法案を閣議決定しないと、今の国会での法改正には間に合わないということで、協議のヤマ場が続きます。

（5月7日放送『news zero』より）