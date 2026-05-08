10日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、福岡・中洲のNo.1と50代バツ2サラリーマンの新婚さんが登場する。



【写真】さすが福岡・中洲のNo.1だった妻 むっちゃ美人！

今回の新婚さんは、宮城県仙台市に暮らす53歳の夫と35歳の妻。かつて妻は中洲のキャバレーで月に最高270もの指名を受けていたNo.1ホステス。一方の夫は、30代で2度の離婚を経験し、もう結婚は考えていなかった50代サラリーマン。まったく違う世界にいた2人が、10年の時を経て、まさかの交際0日婚へと至った。



出会いのシーンは、本人出演の再現VTRで紹介される。10年前、会社の付き合いで、夫が九州最大級と称されたキャバレー「日本一の桃太郎」を訪れた夜。青いドレスをまとった妻の姿に、夫はひと目で特別なオーラを感じたという。ところが当時の妻はお店のNo.1。夫との最初の出会いは、まったく覚えていなかったそうだ。



それでも夫は、妻の天真爛漫な姿に癒やされ、今で言う“推し”感覚で毎週店へ通うように。店では、つのだ☆ひろの「メリー・ジェーン」が流れるとチークダンスタイムがあり、夫にとっては唯一、妻と触れ合える3分間。しかし指名客の多い妻が席に着いてくれる時間は、わずか1分ほどだったことも。それでも夫は文句ひとつ言わず、「僕はいいから他のところに行ってあげて」と送り出していたという。



妻がNo.1になれたのは、ルックスだけではない。季節のイベントごとに、100人分ほどの手作りチョコレートやクッキーを用意。昼は別の仕事をしながら、夜は店に立ち、帰宅後は寝る間も惜しんでお菓子作り。人気のキャラクターやサンタ＆トナカイをかたどった手作り菓子の写真に、スタジオでも感嘆の声が上がる。



夫は、そんな妻の上辺だけではない優しさにも惹かれていった。家族の話をしてくれる姿から、人柄のあたたかさが伝わってきたという。一方の妻にとって、夫はほとんどしゃべらない不思議なお客さん。しかも、いつも自分を気づかってくれる“天使みたいなお客様”ではあったが、恋愛感情はまったくなかった。



5年間通い続けた夫だったが、福岡から東京へ転勤することに。最後の挨拶に行くと、妻はサボテンをプレゼントし、「これを私と思って持っていてね」とひと言。実は、妻のほうはプレゼントを忘れていて、たまたま目についたサボテンを渡しただけだったが、夫は「これは僕のことが好きなんだろう」と解釈。大事に東京へ持って行った。



普通ならここで関係は終わるはずが、夫は3カ月だけ我慢したものの、寂しさに耐えきれず再び博多の店へ。その後は東京から月1回のペースで通い続け、出会いから10年後、食事の席でついに「結婚しようか」と告白する。いきなり「付き合おう」ではなく「結婚」。妻は内心、「何言ってるんだこのオッサン」と思ったという。



その場では返事をはぐらかした妻だったが、昨年のお盆ごろ、実家で親戚の子どもたちと過ごしたり、20年ぶりの同窓会で同級生たちの家庭を見たりするうち、ふと「結婚したい」と思うように。そこで夫に送ったLINEは、「結婚しようかなぁ笑」。夫が「誰と？」と返すと、妻は「あなたよ」。突然の展開に夫は言葉が出てこず、とにかく急いで返信せねばと「りょ!!」のクマさんスタンプで返していた。



妻が結婚を決めた理由も、本人出演の再現VTRで明かされる。思い出したのは店で過ごしたわずかな時間。妻が他の客のもとへ行ってしまっても、夫はいつも「大丈夫よ」と見送り、帰り際には必ず「休む時間も大切にしてね」「栄養ちゃんととって寝るんだよ」と声をかけてくれた。少しの時間しか会えなくても責めず、むしろ体を心配してくれる優しさに、妻は「一生大事にしてくれるのはこの人だ」と確信したそうだ。



こうして2人は昨年末、交際0日で結婚。しかも結婚するまで、一度も手もつながずキスもせず、いわゆる男女の関係にもならないまま入籍したと明かし、スタジオは騒然！



ところが結婚後、妻は意外な事実に気づく。2人きりになっても、夫がまったくスキンシップをしてこないのだ。10年も思い続けてきた相手を前に、あまりにも奥手すぎる夫に、妻は不安を募らせる。そこで番組では、妻が夫にリクエストされていた「自宅でのミニスカート」に挑戦し、夫の反応を見るドッキリを敢行する。



帰宅した夫は、ミニスカート姿の妻を見るなり、明らかにいつもと違う表情に。思わず「その服のテーマは？」と口にするが、その内心は大喜びだったよう。感想を聞かれると、「昭和のエロ本に出てきそうな」とまさかの表現で喜びを告白し、MC陣も絶句する羽目になっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）