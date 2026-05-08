『田鎖ブラザーズ』第4話 放火殺人事件で急展開！逃走していた男が変わり果てた姿で発見される
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第4話が8日の今夜放送される。
【写真】今週ももっちゃん（山中崇）登場！『田鎖ブラザーズ』第4話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第4話あらすじ
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真と稔は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
一方、強行犯係では放火殺人事件で殺された水澤愛子（武上陽奈）につきまとっていたとされる「東郷」という男が、金塊強奪犯の平中（福松凜）と共謀して愛子を追っていたと見立て、平中のマンションを捜索する。その最中、逃走していた平中が変わり果てた姿で発見されたとの一報が入る…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】今週ももっちゃん（山中崇）登場！『田鎖ブラザーズ』第4話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
死亡した津田（飯尾和樹）が、自分たちの両親を殺した犯人だと信じていた真と稔は、津田の遺品の中から鍵と電話番号が書かれたメモを見つける。
一方、強行犯係では放火殺人事件で殺された水澤愛子（武上陽奈）につきまとっていたとされる「東郷」という男が、金塊強奪犯の平中（福松凜）と共謀して愛子を追っていたと見立て、平中のマンションを捜索する。その最中、逃走していた平中が変わり果てた姿で発見されたとの一報が入る…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。