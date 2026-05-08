◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、首位と４打差の９位で発進した。

アンダーパーは１２０人中８人。メジャー仕様の難コースで、松原がイーブンパーと耐えた。

出だし１番は１メートルに寄せ、４番７メートルをねじ込み、６番パー３はティーショットがピンに直撃して１メートル強につけてバーディーを重ねた。９番パー４は第１打が右に曲げ、アプローチが寄らずにダブルボギー。後半も１つ落として７２で終えた。

大会初出場の松原は「緊張はせずにできた。最初で３バーディーを取れて気持ち的に余裕ができた。グリーンは難しいから手前から、手前から狙った。ショットが良かったから、外すところも考えてやった」と振り返った。

前週のＮＴＴドコモビジネスレディスは初日に自己最少の６５をマークし、トップと２打差の２位と好発進。だが、第２Ｒは７５と落としながらもプロ４戦目で初の決勝Ｒに進出したが、最終日は７６と崩して６０位で終えた。

前週から足の親指の付け根と腰の痛みを抱え、ケアしながらプレーを続けている。２日目に向けて「変わらず手前から狙っていきたい。予選通過してポイントを稼ぎたい」と見据えた。（星野 浩司）