シンガー・ソングライターのキタニタツヤさんの楽曲が、日本テレビ系アニメ『これ描いて死ね』のオープニングテーマに決定。コメントを寄せました。

『マンガ大賞2023』の大賞や 『第70回小学館漫画賞』など数々の賞を受賞した人気コミックをアニメ化した『これ描いて死ね』。東京の離島で暮らし、漫画創作の世界に足を踏み入れる女子高生たちの奮闘を描く青春ストーリーです。

今回、キタニさんがオープニングテーマとして書き下ろしたのが『遺書』。創作活動にかける今この瞬間のすべてを詰め込んだ楽曲だといいます。

キタニさんは、楽曲について「創作活動とは“俺はここにいるぞ（いたぞ）”という絶叫だ。そうして作品の中に刻まれた自分を世界の隅に飾りたい人間達のための営為。勿論千年後の世にも俺を知ってほしいし、もしかしたらそれすら可能だと思わせてくれるのが創作だけど、その眼目は、今この瞬間の自分の有り様全てを目の前の紙に叩きつけることにこそある。創作とはつまり、“生きているかぎり上書き保存で更新され続ける遺書”である！そんな歌です」とコメント。

アニメ『これ描いて死ね』は、7月3日からスタート。毎週金曜日の午後11時30分から日本テレビ系フラアニで放送します。