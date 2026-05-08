PFP世界4位相手でも揺るがぬ“井上が勝つ”の声　井上尚弥に次戦候補との攻防を米記者が予測「イノウエは最も危険な相手との戦いでこそ真価を発揮する」

中谷との激闘を制し、自らの名声をより一層、高めた井上。その行く末に世界が熱視線を向ける(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA

ロドリゲスの描く“青写真”

東京ドームに詰めかけた5万5000人の観衆を熱狂させた中谷潤人（M.T）との激闘から数日。早くもボクシング界では、王座防衛を果たした井上尚弥（大橋）の次なる戦いに目が向けられている。

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5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者に君臨する井上が、世界3階級制覇王者の中谷に判定（3-0）で勝利した。

まさに至高の戦いだった。井上が「脳が疲れた」と証言したように、互いに頭を使い、相手の動きを読みあう攻防がフルラウンドも続いた。ただ、最後は王者の経験値が優った。試合終盤の11回に、中谷のガードがやや緩くなった一瞬の隙から強烈な右アッパーを炸裂させ、左目に強いダメージを負わせた。これによって勢いが止まったチャレンジャーは反撃する余力を失った。

「世紀の一戦」や「日本ボクシング史上最高の戦い」と呼ばれたメガマッチは、配信サービスである『DAZN』で世界に配信された影響もあって、国際的にも強い関心を集めた。そして、“最強の王者”と“最強の挑戦者”の攻防は試合後も大きな話題を生んだ。

そうした中で、やはり勝者となった井上は、早々と次戦の行く末がクローズアップされた。試合直後から当人は「僕の中では白紙」と明言しているものの、国内外のメディアでは、現世界スーパーフライ級3団体統一王者であるジェシー“バム”ロドリゲス（米国）とのスーパーファイト構想が浮上した。

世界で最も権威があるとされる米老舗誌『The Ring Magazine』のパウンド・フォー・パウンドで4位に食い込んでいるロドリゲス。キャリア23戦（16KO）負けなしと実力十分の天才ファイターは、今年6月にWBA世界バンタム級休養王者アントニオ・バルガス（米国）とのバンタム級での一戦を予定しているが、すでに井上戦実現に向けた動きを加速させている。

『The Ring Magazine』の取材に応じたトレーナー兼マネジャーを長年務める元IBF世界スーパーフェザー級王者のロバート・ガルシア氏は、「ジェシー（ロドリゲスの愛称）にイノウエ以上の相手はいない」と宣言。さらに「来年初めに対戦が実現するなら、タイミングは完璧だと思う。その頃には118ポンド（バンタム級）で多くの答えが出ている」と、井上戦への青写真を語った。

「ジェシーとナオヤの体格差はそこまで大きくない。どちらも下の階級から上がってきた選手だからね。ただ、ナオヤの方が122ポンド（スーパーバンタム級）での経験があり、より完成されている。かたやジェシーはまだ118ポンド（バンタム級）ですら闘っていない。だけど、ジェシーには世界最高の相手と闘えるだけの技術はある。そして何よりもモンスターと戦いたいと望む気持ちがある」