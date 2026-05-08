昨年１２月に第１子出産を公表した、日本テレビの郡司恭子アナウンサーの私服ショットが注目を浴びている。

８日までにインスタグラムを更新。「ピクニックしたときのコーディネート」と黒のトップスに白のパンツとパキッとしたコーディネートを披露。後ろ姿のショットもアップし、トップスは背中部分が深く開いている。

「韓国で買ったサングラスとブラウンのバレエシューズは週３使っています！」とお気に入りのグッズも写真を添えて紹介した。

この投稿には「背中が大胆！」「後ろ開きトップス可愛すぎます」「美しすぎます」「綺麗な背中」「背中ーーーーー！！」などの声が寄せられている。

郡司アナは２０１３年に入社し、産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは今年５月に結婚を発表し、８月に第１子妊娠、同１２月に出産を公表した。