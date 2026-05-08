ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズが日本時間の5月6日、アメリカ・ニューヨークで行われた最新アルバムのリリースイベントに登場。世界的なロックバンドになっても変わらないチャレンジ精神を語りました。



ザ・ローリング・ストーンズがリリースするのは、グラミー賞を受賞した前作から約3年ぶりとなる、最新スタジオ・アルバム『フォーリン・タングス』。イベントにはバンドのミック･ジャガーさん（82）、キース・リチャーズさん（82）、ロン・ウッドさん（78）が登場し、2021年に亡くなったバンドのオリジナル・ドラマー、チャーリー・ワッツさんのレコーディング音源が2曲収録されていることや、ザ・キュアーのロバート・スミスさん、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーさんといったゲストの参加について、トークが繰り広げられました。

■レジェンドが語る“向上心”

ボーカルのミック・ジャガーさんは、司会者からデビュー間もない頃と声が変わらないことを指摘されると、「秘けつは練習することだと思う」と明かしました。さらに、ギターのキース・リチャーズさんは「何でもやろうとしている。以前よりもうまくなりたいから。自分のやったものに対してあぐらをかいていたくない。もう少し何かできると思うから頑張るんだ」と語りました。

今回のアルバムに参加した、ザ・キュアーのボーカル&ギター、ロバート・スミスさんとの出会いについて、ミック・ジャガーさんは「ある日、ボーカル録音のためにロンドンのスタジオに行った。すると長いガウンを着た男が、目の前に背を向けて立っていたんだ。振り向いたら口紅を塗りたくった男だった。僕は言った、“初めて会うけど君はザ・キュアーのロバート・スミスだね？”って。そしたら彼も“そうだ！”って。そこで、“せっかくだから一緒に何かやろう”と言ったんだ。コラボレーションってそういうこともあるんだよ」と楽しげに振り返りました。