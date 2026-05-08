透けてインナーが…TWICE・ジヒョ、妖艶な寝そべりSHOTに視線集中「気絶する」「えぐい」

TWICEのジヒョが、危険なほどの美しさでファンを魅了した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、インナー透け見え

公開された写真には、黒のブラウスにティアード風スカートを合わせたジヒョの姿が収められている。

透け感のあるトップスからはインナーがのぞき、赤いリップやカメラを見つめる表情、さらに棺をモチーフにしたオブジェに寝そべる姿まで、妖艶かつ危険なムードを漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「完璧すぎる」「美しすぎて危険」「気絶する」「えぐい…」「可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、TWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月25日・26日・28日には、国立競技場（MUFGスタジアム）で、海外アーティストとして初の公演を行った。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。