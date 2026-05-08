人気子役として活躍した女優・谷花音（２２）が意外な資格を取得したことを報告した。

８日までにインスタグラムを更新。「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と額に入れた証書を手にしたショットをアップし、「実は実は、、、２年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と明かした。

「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ！！そんな日々を送っていました笑笑」という。「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメートのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶（かな）えることのできなかった挑戦でした」とつづった。

この投稿には多くの祝福コメントのほか「努力家ですよね」「すご〜い！」「心から尊敬」「えええ！！！すごい！！」「刺激になります」「めちゃ頑張りましたね」などと驚きの声が寄せられている。

谷は、２０１１年のフジテレビ系ドラマ「名前をなくした女神」「全開ガール」などに出演し、子役として人気に。２０２１年に米国の高校に語学留学したことを報告し、２３年春にブログで「一番学びたい外国語に力を入れている大学に合格することが出来た」と一般入試で大学生になったことを報告した。