高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は7日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

月日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、南部は14日頃から、

北陸は15日頃から、東北は16日頃から高温に注意が必要です。

関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東北地方は？（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

５月１６日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１６日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してください。

北陸地方は？（新潟、富山、石川、福井）

５月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東海地方は？（愛知、岐阜、三重、静岡）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

近畿地方は？（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

中国地方は？（広島、岡山、島根、鳥取）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

四国地方は？（香川、高知、徳島、愛媛）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

四国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（山口、福岡、長崎、佐賀、大分、熊本）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島、宮崎）

５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

九州南部の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

全国47都道府県の16日間天気予報と予想最高気温（下に画像で掲載）

北海道、東北地方

関東甲信地方

北陸地方

東海地方

近畿地方

中国、四国地方

九州北部地方（山口県含む）、九州南部地方

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