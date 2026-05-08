新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ「５類」に移行して８日で３年を迎える。

大きな流行は起きていないが、新型コロナで亡くなる人は２０２５年、２万人を超えた。大半が８０歳以上とみられる。専門家は、ワクチンを接種するなどの対策を呼びかけている。

８０歳以上が８割

厚生労働省によると、全国の定点医療機関から報告される感染者数は２３年８〜９月に１医療機関あたり週２０・４９人を記録した。その後は徐々に落ち着き、２４年８月以降は週１０人未満の低水準が続く。

厚労省の調査では、新型コロナの死者数は２５年の１〜１１月で２万４２９人に上った。２２年の１年間の４万７６３８人から半減したが、依然として高い水準だ。２４年のデータでは６５歳以上が９７％を占め、８０歳以上では７９％となった。

名古屋大の山本尚範講師（救急医学）によると、２０年頃の死亡理由は、主に激しい肺炎や血栓だった。近年は、感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが働かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高い。山本講師は「新型コロナは持病を悪化させる引き金になっている」と説明する。

ウイルスの性質は、現在も流行するオミクロン株が２１年に確認されてから大きく変わっていない。東京農工大の水谷哲也教授（ウイルス学）は「コウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り、今のような状況が続く」とみる。

ワクチン推奨

公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に１回、６５歳以上の高齢者と、重い基礎疾患がある６０〜６４歳を対象に各自治体が実施している。

川崎市健康安全研究所の岡部信彦参与（感染症学）は「高齢者らは、命にかかわる病気であることを認識し、ワクチンをしっかり受けてほしい」と強調する。感染した場合の早期治療も大事だという。