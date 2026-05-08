開催：2026.5.8

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 8 - 3 [レッズ]

MLBの試合が8日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。

2回裏、6番 マイケル・コンフォート 初球を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 CIN

4回裏、6番 マイケル・コンフォート カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 2-0 CIN、7番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 3-0 CIN、8番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 4-0 CIN、9番 ミゲル・アマヤ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 6-0 CIN、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 7-0 CIN、2番 モイセス・バレステロス 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 8-0 CIN

6回表、4番 サル・スチュワート 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 8-1 CIN

8回表、8番 ブレーク・ダン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 8-2 CIN

9回表、7番 ジェフリー・ブルデー 初球を打ってショートへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CHC 8-3 CIN

試合は8対3でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスの今永昇太で、ここまで4勝2敗0S。負け投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで3勝3敗0S。カブスのパレンシアにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

なお、カブスの今永昇太はこの試合で6.0回を投げ、6安打（1本塁打）、1失点、10奪三振、防御率は2.28となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 06:20:30 更新