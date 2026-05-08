開催：2026.5.8

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 8 [ガーディアンズ]

MLBの試合が8日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回表、4番 カイル・マンザード 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 KC 0-2 CLE、5番 ダニエル・シュニーマン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 KC 0-3 CLE

3回表、9番 ピーティー・ハルピン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 KC 0-4 CLE

5回裏、1番 マイケル・ガルシア 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-4 CLE

6回表、キャッチャーのパスボールでガーディアンズ得点 KC 1-5 CLE

6回裏、8番 ニック・ロフティン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 2-5 CLE

7回表、8番 ボー ネイラー 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでガーディアンズ得点 KC 2-8 CLE

7回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 3-8 CLE、3番 ビンセント・パスクアンティノ 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 4-8 CLE

8回裏、9番 レーン・トーマス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 5-8 CLE

試合は5対8でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝2敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 06:22:22 更新