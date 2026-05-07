ファッション・カルチャーメディア「VOSTOK」復刊　アートディレクターに加瀬透

コロナ禍の影響で休刊していたファッション・カルチャーメディア「ヴォストーク（VOSTOK）」が5月20日に復刊する。現在、銀座 蔦屋書店公式オンラインストアで予約を受け付けている。

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ヴォストークは、2019年に編集者の大城壮平によって創刊。「カタログ的な実売誌ではない、想像力を掻き立てる美しい一冊」「数年後に開いても新たな発見があるアーカイヴ性のある一冊」「国内外のクリエイターやファッション関係者をも刺激する一冊」をコンセプトに、過去4号発行した。

復刊後はコンセプトをそのままに、コンテンツをアップデート。従来のメンズだけでなくウィメンズのファッションストーリーを追加するほか、グローバル展開を考慮して表記をバイリンガル仕様に変更。ファッションページ、ジャーナルページともに国内外のさまざまなクリエイターを招へいする。また、編集者が集う従来の編集部型から、各ジャンルのエキスパートが参加するコレクティブ型に体制を変更。アートディレクターは加瀬透が、ファッションディレクターは吉田達哉が、PRは尾崎悠一郎が担当する。

◾️ヴォストーク：公式サイト