プロ野球・西武は7日、7月31日から8月26日の期間で新たに『アオフェス2026』を開催することを発表しました。

このイベントは「夏の埼玉をライオンズの青に染める。」をコンセプトに球場だけでなく、市内の商店街や所沢市役所の職員、西武線沿線を巻き込んで「アオフェスユニフォーム2026」を着用し、青で盛り上げていきます。

また、8月1日のオリックス戦、東京ドームでの8月18日のオリックス戦で、この日新たに発表された限定カラーユニフォームが配布される予定です。

新イベント発表に際して、埼玉県の花咲徳栄高校出身・西川愛也選手は「ユニフォームの色がさわやかで、夏らしくかっこいいと思います。早くこのユニフォームで試合がしたいです。街には試合後にライオンズのユニフォームを着用した方がたくさん歩いてたりするので、もっともっと青く染まったらいいと思います」とコメント。

また所沢市出身の羽田慎之介投手は「僕の地元がライオンズの青に染まっていくのはすごく素敵なことだと思います。僕も幼少期はライオンズを身近に感じていたからこそファンになったので、今度は自分がそういう存在になれるように頑張りたいと思います」とコメントしました。