ヒロシ、近影　※「ヒロシ」インスタグラム

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　お笑い芸人のヒロシが8日までにInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから反響が集まった。

【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」　カスタムした愛車も披露（10枚）

　自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。

　今回の投稿では「ベース練習しててノイローゼになりそうだから、バイク乗ったわ」とつづり、ハーレー・ダビッドソンで出かけたことを報告。ファンからは「カッコよすぎる」「スゴイ」「ヒロシさんが乗ってるとこも見たいなぁ〜！」などの声が寄せられている。

引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）