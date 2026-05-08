藤本美貴

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　タレントの藤本美貴が7日、インスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った昼ごはんを公開した。

【写真】「美味しそう」夫・庄司智春の“手作り昼ごはん”

　藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったら お昼ご飯作ってくれてた　最高　そして美味しい」と投稿。写真には、魚料理やブロッコリーを使った料理、刺身などが並んだ手料理が収められている。

　さらに「わさびとか本物のわさびからとか そんな事ある？笑」とつづり、庄司のこだわりにも驚いた様子を見せた。

　ファンからは「素敵すぎる」「優しい」「ミキティへの愛が溢れてますね」「仲良し御夫婦」「美味しそう」といった声が寄せられている。

引用：「藤本美貴」インスタグラム（＠mikittyfujimoto）