『今夜、秘密のキッチンで』切ない展開に視聴者涙「泣いた」「言葉にできない」
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が7日に放送。切ない展開に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話 Kei（高杉真宙）を見つめるあゆみ（木南晴夏）
あゆみ（木南）とKei（高杉真宙）は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。そんな中、林太郎（安井順平）はあゆみに、Keiは目覚めたらキッチンでの記憶がすべて消えてしまう可能性があることを告白。あゆみは「たとえ記憶があってもなくてもKeiには生き返ってほしいです。だからちゃんと、この世界のKeiとお別れします」と口にし「だからこのこと絶対Keiに黙っててください」と伝えた。
そしてレシピノートで未完成だった料理『夏のポルペッテ』が完成。あゆみとKeiは2人で料理を食べる。涙を流すあゆみを見て、Keiは「どうした？」と心配。あゆみは「おいしすぎて泣けてきた」と涙を拭い、Keiは「この先もおいしいものたくさん作ってあげるからね」とほほ笑んだ。
あゆみは「もしKeiが生き返って私のこと忘れちゃったとしても、私は絶対に忘れないから。Keiとの思い出を一生大切に生きていく」と誓う。Keiは「ありがとう。でも俺たち、そんなふうにならないから」と言い「俺が生き返って退院したらさ、最初の満月の日にあゆみさんに会いに来るよ。だから信じて待ってて」と約束。あゆみが「Keiの手、触れてみたかったな」と言うと、Keiは「俺あゆみさんと再会したらさ、これまでの分も思いっ切り抱きしめるから。覚悟しててよ」と笑った。
その夜、Keiはキッチンから姿を消した。そして病室で目を覚ますのだった。
Keiが目覚めたらキッチンやあゆみの記憶をなくしてしまうという事実と、Keiがキッチンから姿を消す展開に、視聴者からは「約束が余計に切ない」「泣いた」「もう少し長くいられると思ったのに…」「まじで切ない」「ちょっと言葉にできない」「目が離せません」などの反響が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話 Kei（高杉真宙）を見つめるあゆみ（木南晴夏）
あゆみ（木南）とKei（高杉真宙）は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。そんな中、林太郎（安井順平）はあゆみに、Keiは目覚めたらキッチンでの記憶がすべて消えてしまう可能性があることを告白。あゆみは「たとえ記憶があってもなくてもKeiには生き返ってほしいです。だからちゃんと、この世界のKeiとお別れします」と口にし「だからこのこと絶対Keiに黙っててください」と伝えた。
あゆみは「もしKeiが生き返って私のこと忘れちゃったとしても、私は絶対に忘れないから。Keiとの思い出を一生大切に生きていく」と誓う。Keiは「ありがとう。でも俺たち、そんなふうにならないから」と言い「俺が生き返って退院したらさ、最初の満月の日にあゆみさんに会いに来るよ。だから信じて待ってて」と約束。あゆみが「Keiの手、触れてみたかったな」と言うと、Keiは「俺あゆみさんと再会したらさ、これまでの分も思いっ切り抱きしめるから。覚悟しててよ」と笑った。
その夜、Keiはキッチンから姿を消した。そして病室で目を覚ますのだった。
Keiが目覚めたらキッチンやあゆみの記憶をなくしてしまうという事実と、Keiがキッチンから姿を消す展開に、視聴者からは「約束が余計に切ない」「泣いた」「もう少し長くいられると思ったのに…」「まじで切ない」「ちょっと言葉にできない」「目が離せません」などの反響が集まっている。