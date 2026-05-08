ファーム・リーグ

6日に行われたプロ野球のファーム・リーグで、オイシックスのアダム・ウォーカー外野手が豪快な7号ソロを放った。直近6戦4発の猛爆で、ファンの注目を集めている。

カーミニークフィールドで行われた6日の西武戦。ウォーカーのバットが火を噴いたのは9回だ。

西武4番手・豆田の外角速球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。ダメ押しの7号ソロとなった。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが、「返り咲きはあるか 直近6試合で4発11打点 ウォーカー 2試合連続ホームラン」として実際の動画を投稿すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「千葉ロッテに来てくれないかな」

「大砲欲しい球団は早めにとったほうが良さげ」

「阪神の代打枠DH枠あります」

「無双状態やん」

「ウォーカー呼び戻すか」

「今年頑張れば、来年DHとして返り咲きはあり得る？」

34歳のウォーカーは巨人に在籍した2022年に23本塁打を放ち、2023年は6本塁打。2024年はソフトバンクでプレーし、昨季は神奈川フューチャードリームス、今季からオイシックスでプレーしている。



（THE ANSWER編集部）