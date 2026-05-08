¡Ö³ô¤Ê¤ó¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö´À¤ò¤«¤«¤º¤ËÌÙ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó20Ç¯Á°¡¢¡Ø²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î³ôÆþÌç¡Ù¤Ï¥Ê¥¼È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿06Ç¯¡¢¤Ê¤¼ºî²È¤ÎµÌÎè¤Ï±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò¾å°´¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÄ¶¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¿·¡¦Åê»ñÆþÌç¡×¡ÊÊ¸½ÕMOOK¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤½¤ÎÍýÍ³¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤¿¸½Âå¤ÇºÇ¤âºÇÅ¬¤ÊÅê»ñÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¿·¡¦²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î³ôÆþÌç¡Ù¤ò¸«¤ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö³ô¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡º£¤«¤é20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¼¹É®¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Ê¸½Õ¿·½ñ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿ºÙ°æ½¨Íº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÊ¿»³¼þµÈ¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÙ°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö³ô¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÏËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¢¨1¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Î³ô¼°Åê»ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºÙ°æ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÍ¤Ï³ô¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£
©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢·ÐºÑ·Ï¤Î»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¼±¤Î¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿·½ñ¤ÎÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²²ÉÂ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î³ôÆþÌç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢ºÙ°æ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²²ÉÂ¼Ô¤Ç¡¢³ô¤Ë¤ÏÀäÂÐ¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¸½Õ¿·½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ª¶â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿20Ç¯Á°¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¡¡2006Ç¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Ä¬¤ÏÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö³ô¤Ê¤ó¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö´À¤ò¤«¤«¤º¤ËÌÙ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢90Ç¯ÂåËö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ö¥ë¢¨2¤È¤½¤ÎÊø²õ¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£97Ç¯¤Î¶âÍ»´íµ¡¤Ç¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÈá´ÑÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥ä¥Õ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊIT´ë¶È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢21À¤µª¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é»Ô¾ì¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡ÊÆ«¿ì´¶¡Ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤ë¤È¡¢É÷¸þ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È°ÛÊª¡É¤ò¶²¤ì¡¢ÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍÉ¤êÌá¤·¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²²ÉÂ¼Ô¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÌÙ¤«¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤ÈÁ¢Ë¾¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´À¿åÎ®¤·¤ÆÃù¤á¤¿¤Ê¤±¤Ê¤·¤ÎÃù¶â¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¼ãÂ¤¤¬²¿²¯¡¢²¿½½²¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈÍÂÃù¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£³ô¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö³ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊÐ¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬90Ç¯ÂåÈ¾¤Ðº¢¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃ¼¶´ü¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î20Ç¯¤ÇËÜÅö¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡2024Ç¯¤Ë¿·ÈÇ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·NISA¤Î¾Ï¤ò²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÏÀ¤¬¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤È°ã¤¤¡¢Æü¡¹¤Î²Á³Ê¤Ê¤ÉËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¥½¨¤Ê·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö³ô²Á¥Ç¡¼¥¿¤òÅý·×Åª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅê»ñË¡¤¬¿ô³ØÅª¤ËÆ³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£³Ø¤ä¼Ò²ñ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼ç´ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸¦µæ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤ÐÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ô³Ø¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¤¬¶âÍ»¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»¦Åþ¤·¡¢¤ï¤º¤«10Ç¯¤Û¤É¤Ç¡Ö¶â¹Û¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·¡¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥â¥À¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÍýÏÀ¢¨3¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¿ô³ØÅª¤Ë¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¼Ô¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡Ü1¤¬2¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤äÆ°¤«¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ëÏÀ¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î·ëÏÀ¤Ï¾Ú·ô¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÅÔ¹ç¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬ÌÙ¤«¤ë³ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³Ø¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¤À¡×¤È¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊý¤¬¡¢¹âµë¼è¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤êÊ¿¶ÑÅª¤ËÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÅÔ¹ç¤Ê»ö¼Â¤¬·«¤êÊÖ¤·¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¸À¤¤Ìõ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤¬ºÇÅ¬²ò¤À¤È¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤³¤È
¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÀÑÎ©Åê»ñ¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢³ô¼°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇExcel¤Ç²òÀÏ¤·¡¢Åý·×³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÍýÏÀ¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¸¡¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Û¤É²Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ë¶È¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢°ìÆüÃæ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢Îø¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ä¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê»ñ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀÑÎ©¤Ï¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤â¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤äS¡õP500¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂçº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä·è¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀÑÎ©ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï60ºÐ¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
¢¨1¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï¡Ä2006Ç¯¡¢µT´ë¶È¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤¬Ê´¾þ·è»»¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¶¯À©ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿»ö·ï¡£Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¾Ú·ô¼è°ú¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢´ë¶ÈÇã¼ý¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦Âç¤¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨2¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ö¥ë¡Ä1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êIT´ØÏ¢³ô¤¬°Û¾ï¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¸½¾Ý¡£¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¸½ºß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¢¨3¥â¥À¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÍýÏÀ¡Ä¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÀâ¤¤¤¿Åê»ñÍýÏÀ¡£Ê¬»¶Åê»ñ¤Î¸ú²Ì¤ò¿ô³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥×¥í¤Î±¿ÍÑ¤ä¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤ÊÍýÏÀ¤À¡£
¡Ò¡ÖÌÜÉ¸¤Ï»ñ»º1²¯±ß¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¤È¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¡¢µÌÎè¤¬µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊµÌ Îè¡¿Ê¸½Õ¥à¥Ã¥¯¡Ë