レースクイーン（レースアンバサダー）やラウンドガールとして活躍する佐々木萌香（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。撮影会での衣装を投稿した。

「学校」と題し、オレンジを基調としたビキニ水着姿の生徒風ショットや、白シャツ、黒ミニスカ＆ストッキングにメガネをかけた教師風ショットを公開。「先生の私と水着の私どっちが好き？」と問いかけ、シャツのボタンを外し谷間をチラリとのぞかせた姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い〜」「とてもお美しい」「スタイル抜群」「先生サイコー！」「セクシー先生最高すぎます」「眼鏡美人ラブ」「水着が好き」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では「DJ KOOさんと」などとつづり、4日まで開催されていた静岡・富士スピードウェイでの自動車レースSUPER GT第2戦を盛り上げた様子もアップ。黒、緑、赤を基調とした超ミニスカコスチュームで脚線美も披露した。

佐々木は埼玉県出身。全日本空輸（ANA）のグランドスタッフとして勤務時代に東京・原宿でスカウトされ、19年にSUPER GTのレースクイーン「apr Lightning Stars」としてデビュー。最も輝いたグラビアアイドルを選ぶ「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」にて、MVP（グランプリ）を受賞。23年には1st写真集「いちばん。」を発売。23年に「にしたんグラビアアイドルオーディション」審査員特別賞受賞。24年に「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー'23−'24」受賞。今月2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥−中谷潤人戦（東京ドーム）でもラウンドガールを務めた。趣味は御朱印集め、旅行、読書。特技は空港アナウンスのモノマネ、ソフトクリームをきれいに巻くこと。身長164センチ。スリーサイズはB85−W60−H90センチ。血液型A。