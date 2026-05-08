Luupは、アサヒ飲料と「LUUP × green cola『NO今までの常識』コラボキャンペーン」を実施する。期間は5月12日～25日。

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のコンビニで「green cola」（PET500ml）を購入し、応募サイトでレシートを登録すると、LUUPのライドが7分間無料になるクーポンがもらえる。クーポンの進呈は一人最大5回まで。LUUPの利用時間が7分を超えた場合、超過分については通常料金の課金となる。

「green cola（グリーンコーラ）」は、アサヒ飲料が東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のコンビニ限定で12日に発売するコーラ。2012年にギリシャで誕生したブランドで、50を超える国や地域で展開されている。植物由来の甘味料「ステビア」を使用し、砂糖・保存料は不使用、ゼロカロリーといったことが特徴。価格はPET500mlで216円。

今回のコラボは、「コーラは糖分やカロリーが多いのが当たり前」「移動は電車やタクシー、徒歩が当たり前」といった常識にとらわれない、両社の製品・サービスを組み合わせたもの。