「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

算数につまずく子に共通する「ある原因」

――算数が苦手になってしまう子には、何か共通点のようなものがあるのでしょうか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） 低学年のお子さんの場合、たとえば「10の塊」や「5の塊」といった数のイメージがうまく掴めていないケースが多いですね。なんで10の塊で考えるんだろうとか、5の塊って何だろうとか、数の概念そのものが腑に落ちていないようです。

算数というのは、前の単元が次の単元の土台になっていく教科ですから、一つのつまずきを放っておくと、どんどんわからなくなってしまう。苦手を作らないというか、わからないところを作らない。一度間違えた問題は次に絶対できるようにしておく。そこがすごく大切だと思います。

――周りのお友達ができているのに自分だけできないという状況は、子どもにとってもつらいですよね。

佐村 本当にそうですよね。みんなができているのに自分だけ0点みたいな状況で、「算数を好きになれ」と言われても、それはやはり難しい。だからこそ、おうちのかたの声かけがとても大事なんです。ただし、「やればできるよ」という言葉は、突き放して聞こえることもあるので注意が必要ですよね。

「好きな食べ物、先に食べる？ 後に食べる？」

――佐村先生ご自身は、算数が苦手なお子さんをどのようにサポートしてこられましたか？

佐村 とても印象深い、あるお子さんのエピソードがあります。学童クラブのボランティアで出会った子なのですが、算数のテストを見せてもらったらほとんど白紙で。話を聞いてみると、「算数だいきらい」「わからなくて泣いちゃった」と、おだやかではない様子だったので、私もずっと気にしていたんですね。

それであるとき、ふと思いついて聞いてみたんです。「好きな食べ物は先に食べるほう？ それとも後に食べるほう？」って。

すると「嫌いな物を先に食べる」と言うので、「だったら、算数もごはんと同じように最初に少しだけやってみるのはどうかな？」と提案してみました。嫌いな算数を先に少し済ませて、その後に好きな国語をやるという順番です。

このやり取りをきっかけに、その子は毎日少しずつ算数に取り組めるようになりました。学年の終わりには、空欄なしでテストを解けるまでになったんですよ。

――すごい変化ですね。でも、なぜ「好きな食べ物の順番」を聞こうと思ったのでしょうか。

佐村 「進研ゼミ」の指導では、好きな教科の間に苦手な教科をはさんでやる気を出す「サンドイッチ法」が知られていますが、とっさの思い付きでそれをアレンジしてみました。

ここで大切なのは、「嫌い」というその子の感情を否定しないことです。「そんなこと言わないの」とか「ちゃんとやりなさい」ではなくて、まず「そうか、今はそう思うんだね」と受け止める。そのうえで、その子自身の中にあるものを使って、前に進むきっかけを作りたかったのです。

そもそも私は、子どもたちが発する「嫌い」という言葉が全面的な拒否だとは考えていません。「嫌い」というのは、裏を返せば「できないから悔しい」「わからないからつらい」という気持ちの表れでもあります。本当に嫌いだったら、答案に向き合おうともしないはずです。

ですから、その子なりの感じ方やペースに寄り添いながら、小さな工夫で「できた」という経験につなげていく。そうすれば、「嫌い」は必ず克服できると考えています。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）