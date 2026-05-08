小学生にとって、大人の、見た目がちょっと怖そうな男性が複数人いたら。

【まさかの展開】幼い子の荷物がコロコロと道路へ転がっていってしまった。するとダンプカーが停車、中からイカつい顔をした大男が降りてきた

知り合いでもないのに、自分を追いかけてきたら――。

「恐ろしい体験」が、事態は意外な方向へ。

北海道在住の40代男性（投稿時）・Yさんの体験談。

＜Yさんからのおたより＞

まだ小学校低学年だった頃、近所のコンビニにお使いに行きました。

コンビニの前に4人くらいの若い、ちょっとヤンチャそうな男性たちがたむろっていて、少し怖いなと思いながら店内に入りました。

買い物をして、外に出るとまだ先程の男性たちがいました。

あまり見ないようにしてたけど...

あまり見ないようにしてしばらく歩いていると、男性の1人が追いかけてきました。

立ち止まって凍りついている自分に、男性が、

「小銭落としたよ」

と私に小銭を渡して、爽やかな笑顔で戻っていきました。

怖いと思っていた自分が恥ずかしく、そしてとてもうれしかったです。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）