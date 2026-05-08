5月10日（日）に行われる第31回NHKマイルカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。

アスクイキゴミ

馬体重：494

前走馬体重：492

5月7日（木）に栗東で計量

藤原英昭・栗東

アドマイヤクワッズ

馬体重：480

前走馬体重：482

5月7日（木）に栗東で計量

友道康夫・栗東

アンドゥーリル

馬体重：468

前走馬体重：462

5月7日（木）に栗東で計量

中内田充正・栗東

エコロアルバ

馬体重：480

前走馬体重：474

5月6日（水）に美浦で計量

田村康仁・美浦

オルネーロ

馬体重：500

前走馬体重：504

5月6日（水）に美浦で計量

宮田敬介・美浦

カヴァレリッツォ

馬体重：486

前走馬体重：482

5月7日（木）に栗東で計量

吉岡辰弥・栗東

ギリーズボール

馬体重：424

前走馬体重：414

5月7日（木）に美浦で計量

手塚貴久・美浦

サンダーストラック

馬体重：524

前走馬体重：518

5月7日（木）に美浦で計量

木村哲也・美浦

【ファルコンS】ダイヤモンドノットが重賞2勝目

混戦のマイル路線

ジーネキング

馬体重：496

前走馬体重：494

5月6日（水）に美浦で計量

斎藤誠・美浦

ダイヤモンドノット

馬体重：484

前走馬体重：474

5月7日（木）に栗東で計量

福永祐一・栗東

ハッピーエンジェル

馬体重：430

前走馬体重：428

5月7日（木）に美浦で計量

武市康男・美浦

バルセシート

馬体重：472

前走馬体重：460

5月7日（木）に栗東で計量

松下武士・栗東

フクチャンショウ

馬体重：452

前走馬体重：450

5月7日（木）に美浦で計量

加藤征弘・美浦

ユウファラオ

馬体重：492

前走馬体重：494

5月6日（水）に栗東で計量

森秀行・栗東

リゾートアイランド

馬体重：520

前走馬体重：508

5月7日（木）に美浦で計量

上原佑紀・美浦

レザベーション

馬体重：462

前走馬体重：458

5月7日（木）に栗東で計量

松下武士・栗東

ロデオドライブ

馬体重：482

前走馬体重：476

5月6日（水）に美浦で計量

辻哲英・美浦

ローベルクランツ

馬体重：496

前走馬体重：484

5月6日（水）に栗東で計量

小林真也・栗東