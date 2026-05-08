【NHKマイルC】ダイヤモンドノットは484kg…出走馬の調教後の馬体重
5月10日（日）に行われる第31回NHKマイルカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
アスクイキゴミ
馬体重：494
前走馬体重：492
5月7日（木）に栗東で計量
藤原英昭・栗東
アドマイヤクワッズ
馬体重：480
前走馬体重：482
5月7日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
アンドゥーリル
馬体重：468
前走馬体重：462
5月7日（木）に栗東で計量
中内田充正・栗東
エコロアルバ
馬体重：480
前走馬体重：474
5月6日（水）に美浦で計量
田村康仁・美浦
オルネーロ
馬体重：500
前走馬体重：504
5月6日（水）に美浦で計量
宮田敬介・美浦
カヴァレリッツォ
馬体重：486
前走馬体重：482
5月7日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
ギリーズボール
馬体重：424
前走馬体重：414
5月7日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
サンダーストラック
馬体重：524
前走馬体重：518
5月7日（木）に美浦で計量
木村哲也・美浦
ジーネキング
馬体重：496
前走馬体重：494
5月6日（水）に美浦で計量
斎藤誠・美浦
ダイヤモンドノット
馬体重：484
前走馬体重：474
5月7日（木）に栗東で計量
福永祐一・栗東
ハッピーエンジェル
馬体重：430
前走馬体重：428
5月7日（木）に美浦で計量
武市康男・美浦
バルセシート
馬体重：472
前走馬体重：460
5月7日（木）に栗東で計量
松下武士・栗東
フクチャンショウ
馬体重：452
前走馬体重：450
5月7日（木）に美浦で計量
加藤征弘・美浦
ユウファラオ
馬体重：492
前走馬体重：494
5月6日（水）に栗東で計量
森秀行・栗東
リゾートアイランド
馬体重：520
前走馬体重：508
5月7日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
レザベーション
馬体重：462
前走馬体重：458
5月7日（木）に栗東で計量
松下武士・栗東
ロデオドライブ
馬体重：482
前走馬体重：476
5月6日（水）に美浦で計量
辻哲英・美浦
ローベルクランツ
馬体重：496
前走馬体重：484
5月6日（水）に栗東で計量
小林真也・栗東