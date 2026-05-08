カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が７日までに更新され、恋愛リアリティーショーについて語った。

カズレーザーは恋愛リアリティーショーについて「リアリティーショーって絶対成立しないですもんね」と一言。松陰寺も「まぁ本当のリアリティーショーにはやっぱカメラなんて向いてないもんな」と同意した。

カズレーザーは「例えば『イカゲーム』みたいなのを本当にお金持ちがやりました。勝ったら１０００億円もらえます。でも命失うかもしれません。１位になったらもらえますってなった時に、多分すけど２日くらいあっても皆『どうする？』っていって終わるだけだと思います。だから、どんなジャンルであれ動き出す人っていないですよ。ファーストペンギンってマジでいないんですよ」と持論を展開。

更に「ランダムに人連れて来ても、日本じゃなくて海外で別に同じことやっても本当にリアルをやろうと思ったら多分、２泊３日だとしたら最初の１日目何も起きずに終わるだけだと思う、どこの国でやっても」と続けた。

これに対し松陰寺は「だからやっぱり、みんなそこでどこか自分のエンタメをやりに行ってる、そういうことだよな」と納得。「じゃなきゃあんなに流行んないでしょ。嘘以外で流行る、本物が流行るわけないっすもんね」とカズレーザーは付け足した。

また実際に出演した人と会ってみたというカズレーザーは「『実際どういう説明受けました？』って言ったら『テラスハウスとかの資料もらいました』とかありそうじゃない？『こういうことやってください』とか『これが理想です』とかあってもおかしくないんじゃないかな。あっていいし、だから面白いっていうのはあるし。だって本当の真実ってつまんないっすもんね」と話した。