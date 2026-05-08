◆米大リーグ カブス８―３レッズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が７日（日本時間８日）、６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。カブスは９連勝で本拠では１５連勝。鈴木誠也外野手はベンチスタートで出番はなかった。

４回まで毎回走者を背負いながら無失点。１―０の４回にはクローアームストロング、アマヤ、ホーナーの３者連続適時打などで７点の大量援護をもらった。５回も無失点で４勝目の権利を得ると、６回先頭のスチュワートに左中間へ１０号ソロを被弾。その後も遊失、中飛、四球、安打で１死満塁のピンチを迎えたが、ヘイズとマイヤーズを連続三振に仕留め、切り抜けた６回６安打１失点３四球１０奪三振で防御率は２・２８に下がった。９９球を投げ６９球がストライクだった。

今永は２日の前回登板（対ダイヤモンドバックス）で７回無失点で２試合連続、今季８先発で５度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成した。１０奪三振は先月１５日のフィリーズ戦での１１に次ぐ、今季２番目となった。