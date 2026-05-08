バンカーから簡単に出す方法！「正しいアドレス」の作り方

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

成否はアドレスにあり！成功しやすい形を作ろう

バンカーショットが苦手な人は、アドレスに問題がある。砂をとる量やヘッドの入れ方にこだわるよりも、まずは正しいアドレスを作る。それだけでバンカーからボールを脱出する確率は高くなる。

まず、ボールと目標を結んだラインと、そのラインに対して垂直な線を引きます。2つの線が交差するところにボールをセット。

次に足元に円弧を描きます。この時点でボール位置はスタンスの中央にありますが、円弧に沿って体を右に移動し、左足カカト線上にボールがくるようにする。

最後にスタンスの向きと平行な線を、先ほどの2本の直線と交差するように引いて、クラブはこの方向に沿って振ります。ボールの位置、スタンスの向きが決まったらフェースを開きますが、最初の目標方向への線に対してスクエアか、少し右を向くくらいでOK。

これらの線を練習のときは実際に引いて、本番では線をイメージして正しいアドレスを作ってから打ってください。

3本の直線と1本の曲線をイメージ

スタンスのラインに沿ってクラブを振り抜く

アドレスさえ決まればバンカーショットは簡単。あとはスタンスの向きに沿ってクラブを上げて下ろすだけ。

フェースの開き具合は、ピンまでの距離によって決める。近ければフェースを開く度合いが大きくなり、遠ければ開きすぎない。スイング中は体重移動は行なわず、左足体重をキープする

スピンを効かせたいならヘッドを鋭角に入れる

クラブを鋭角に下ろしたほうが、スピンが強くかかる。鋭角に下ろすぶん、ヘッドは砂の中に深く入るが、ヘッドを下ろす位置はつねにボール1個ぶん手前にしよう

いかがでしたか？ 正しいアドレスを作ってから打ちましょう。

レッスン=大庭啓

●おおば・あきら/1969年生まれ。芹澤信雄が主宰する"チームセリザワ"の一員。00年プロテスト合格。10年から藤田寛之のスイングサポートコーチを務め、賞金王のタイトル獲得に貢献。海外メジャーにも同行しサポートを行なった。アマチュアのレッスンでもわかりやすい指導に定評がある。

構成=山西秀希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、富士平原ゴルフクラブ