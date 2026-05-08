ボクシング・スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が2日に行われた中谷潤人選手との激闘を振り返りました。

東京ドームで行われた世紀の一戦で井上選手は中谷選手に3-0の判定勝ち。自身の4本のベルトと共に33戦無敗の記録を守りました。

激闘を終えた井上選手は、試合の映像を少しずつ見返しているといい、試合中の感覚と映像を見ての感覚のズレを確認。判定の4ポイント差をつけたジャッジと2ポイント差をつけたジャッジについて「今後試合をやりながらポイント差も計算してやっていかないといけない。一人のジャッジがそれを下しているので、なんで2ポイント差になったのか、何をそのジャッジが優勢としてとらえたのかを（映像で）見ながら」と試合後の研究を語りました。

試合中はお互い次々と相手のパンチをかわし、互いに笑顔を見せる場面があり、このシーンについて井上選手は「この中にすごい高度なテクニックが含まれていて、パンチがお互い当たらない。僕も中谷選手もKO率が高いですし、その2人がパンチを当てることができないヒリヒリ感がお互い気持ちが一緒だったんでしょうね」と高いレベルの戦いが生んだ笑顔だったと言います。

パンチをかわす技術について「なんとなく感じるんですよ。目で見て脳に伝えて『じゃあよけましょう』では遅いんですよ。目では判断してないです。僕は多分この辺（後頭部辺り）にも目がついています」と説明しました。

中谷選手の強さについて井上選手は「気持ちの部分をすごく感じました。自分のやるべき事を出せるだけのトレーニングを積んできたんだなと。もちろんボクシングの強さもありますけど、気持ちの強さ、僕が感じたのはそこですね」と話しました。

▽5月6日放送「news zero」を再構成