【田鎖ブラザーズ 第4話】真＆稔、31年前の新事実突き付けられる
【モデルプレス＝2026/05/08】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第4話が、8日に放送される。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
事件のカギを握る津田（飯尾和樹）が死亡し、手がかりを失った真（岡田将生）と稔（染谷将太）。唯一見つけたメモに記されていた電話番号は、父の朔太郎（和田正人）が勤めていた工場長の妻・ふみ（仙道敦子）のものだった。その直後、なぜか強行犯係の小池（岸谷五朗）が現れ、31年前の新事実を突き付けられる。
一方、放火殺人の捜査では、秋田県警と協力し逃げた痣の男を追う強行犯係。その矢先、新たな殺人事件が発生する…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第4話あらすじ
事件のカギを握る津田（飯尾和樹）が死亡し、手がかりを失った真（岡田将生）と稔（染谷将太）。唯一見つけたメモに記されていた電話番号は、父の朔太郎（和田正人）が勤めていた工場長の妻・ふみ（仙道敦子）のものだった。その直後、なぜか強行犯係の小池（岸谷五朗）が現れ、31年前の新事実を突き付けられる。
一方、放火殺人の捜査では、秋田県警と協力し逃げた痣の男を追う強行犯係。その矢先、新たな殺人事件が発生する…。
（modelpress編集部）
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