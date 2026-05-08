¡Ö¤¤¤Ä¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤«¡×DeNA¡¦Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº¤¬ºå¿ÀÀïÀèÈ¯¤ØÂÐºö¡¡Á°²ó2²ó6¼ºÅÀ¤«¤é½¤Àµ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-DeNA¡Ê8Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
DeNA¤ÎÊ¿ÎÉ·ýÂÀÏºÅê¼ê¤¬7Æü¡¢ÍâÆü¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï2²ó6¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÎÉÅê¼ê¡¢¡ÖÁ°²ó¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÊ¬¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡£Á°²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÁ´¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÂÐÀï¤¹¤ëºå¿ÀÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á°²ó¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤Ç½é²ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É·ë¶É¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤Î¤«¤ò»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£