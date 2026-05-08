墨で絵を描く「墨絵」の魅力を伝えたいと活動する、絵師の男性が香川県にいます。その男性が、今月（5月）2日、高松市の神社でワークショップを開きました。

【写真を見る】「筆ペン」で描く“龍” 神社で墨絵師・柏原良太郎さんによるワークショップ「墨絵にはパワーがある」【香川】

自分だけの「龍」を筆ペンで描く

（墨絵師 柏原良太郎さん）

「きっと素晴らしい龍が生まれると思いますので、皆さんも楽しんで描いてください」



ワークショップを開いたのは、墨絵師の柏原良太郎さんです。柏原さんは、墨で龍や獅子などを描き、水墨画の美術展や日美展などで数々の賞を受けています。

もともとデザイン関係の仕事をしていました。2年前からアーティストとして創作活動をしながら、その魅力を伝えたいと、体験の場を設けています。

この日の会場は、高松市の田村神社です。龍神伝説があるといい、本殿には柏原さんの龍の墨絵が奉納されています。

（墨絵師 柏原良太郎さん）

「墨絵自体にパワーがあると思っている。それを見た人が感謝をしたり必要な場所に届けられるのが墨絵の魅力だと思っています」

ワークショップは定員超えの盛況

ワークショップに参加したのは17人。定員を超える盛況ぶりです。柏原さんに心構えや筆の運び方を教わりながら、ポストカードに絵をかいていきます。



（記者）

「私も人生初の墨絵にチャレンジします」



初めての経験とあって緊張した面持ちの参加者でしたが、柏原さんの丁寧な指導で、表情が和らいでいきました。

（墨絵師 柏原良太郎さん）

「空いているところを『ひげ』でうめてあげる」

（参加者）

「おー」

「かすれ」「余白」が作品を引き立てる

線の太さや絵の大きさは自由。かすれや余白が味となります。



『かく人の気持ちが絵にのることが魅力』と語る柏原さん。

約90分で、個性あふれるそれぞれの「龍」が完成しました。



（参加者）

「心を無にできる。それが形の線になっていきました」

「楽しくかけたよね」

「筆ペン使ったのが初めてなので。集中できました」

（墨絵師 柏原良太郎さん）

「生まれ育ったところに恩返しができないと外にも発信は出来ない。そこがまず第一だと思っています。日本の大事な昔からの伝統文化だと思いますので、おおげさですけど世界の人にも知ってもらえたら最高にハッピーだと思います」



（参加者）

「できました！」



柏原さんは、これからも、地域の人と墨絵を楽しむ機会を増やしたいと意気込んでいます。