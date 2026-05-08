日経225先物：8日夜間取引終値＝990円安、6万2140円
8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の6万2140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては693.84円安。出来高は1万3122枚だった。
TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比37.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62140 -990 13122
日経225mini 62130 -1005 249209
TOPIX先物 3802.5 -44.5 24685
JPX日経400先物 34725 -495 674
グロース指数先物 771 -4 808
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比37.99ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62140 -990 13122
日経225mini 62130 -1005 249209
TOPIX先物 3802.5 -44.5 24685
JPX日経400先物 34725 -495 674
グロース指数先物 771 -4 808
東証REIT指数先物 売買不成立
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