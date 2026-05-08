　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の6万2140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては693.84円安。出来高は1万3122枚だった。

　TOPIX先物期近は3802.5ポイントと前日比44.5ポイント安、TOPIX現物終値比37.99ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62140　　　　　-990　　　 13122
日経225mini 　　　　　　 62130　　　　 -1005　　　249209
TOPIX先物 　　　　　　　3802.5　　　　 -44.5　　　 24685
JPX日経400先物　　　　　 34725　　　　　-495　　　　 674
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　　-4　　　　 808
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース